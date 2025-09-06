الدوماني: خبرات لاعبي منتخب مصر سر الفوز على إثيوبيا



أكد عبداللطيف الدوماني، نجم الزمالك السابق، أن فوز منتخب مصر على إثيوبيا خطوة مهمة نحو حلم التأهل لكأس العالم.

وقال الدوماني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "خبرات لاعبي منتخب مصر ساهمت بشكل كبير في الفوز على إثيوبيا والمباراة كانت مهمة للغاية من أجل التأهل للمونديال".

وأضاف: "منتخب مصر أهدر العديد من الفرص أمام إثيوبيا والحضور الجماهيري ساهم بشكل كبير في تحقيق الفوز ومن وجهة نظري المنتخب الإثيوبي متواضع للغاية".



نجح منتخب مصر في الفوز على منتخب إثيوبيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

محمد صلاح يسجل هدف منتخب مصر الأول



وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 41 من المباراة بعد عرقلة محمود حسن تريزيجيه، والهدف الثاني سجله عمر مرموش من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 45+2 من عمر اللقاء بعد لمس مدافع إثيوبيا للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ترتيب مجموعة مصر



وبذلك الفوز عزز منتخب مصر صدارته للمجموعة الأولي برصيد 19 نقطة ليبتعد بـ 5 نقاط كاملة عن منتخب بوركينا فاسو الذي ينافس المنتخب للصعود لكأس العالم 2026، وتوقف رصيد منتخب إثيوبيا عن النقطة 6 ليحتل المركز الخامس بالمجموعة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويلتقي منتخب مصر بمنتخب بوركينا فاسو الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الاولى.