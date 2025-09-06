قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن يوضح سبب ترك محمد صلاح ركلة الجزاء الثانية لـ مرموش

رباب الهواري

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تفاصيل الموقف الذي حدث في مباراة الفراعنة أمام منتخب إثيوبيا، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بشأن ضربة الجزاء الثانية التي سددها عمر مرموش.

قرار داخل الملعب

أوضح حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أن محمد صلاح قائد المنتخب، هو من اتخذ قرار ترك ركلة الجزاء لزميله عمر مرموش. وأكد أن الأمر جاء في إطار تفاهم بين اللاعبين داخل أرض الملعب، قائلاً:

“صلاح لم ينفذ ركلة الجزاء الثانية وترك الكرة لمرموش، وهذا قرار تم اتخاذه في الملعب بينهما”.

نظام محدد لركلات الجزاء

وأضاف المدير الفني أن هناك نظامًا موضوعًا مسبقًا يحدد أسماء اللاعبين المكلفين بتنفيذ ركلات الجزاء، مشيرًا إلى أن القائمة تضم ثلاثة لاعبين من بينهم محمد صلاح وعمر مرموش. وبيّن أن القرار النهائي يظل بين هؤلاء اللاعبين أثناء المباراة، بحسب الموقف وظروف اللقاء.
 

إشادة بروح محمد صلاح
 

أشاد حسام حسن بالروح القيادية التي أظهرها محمد صلاح خلال المباراة، بعدما فضل منح زميله مرموش فرصة تسديد الركلة، معتبرًا ذلك دليلًا على الروح الجماعية داخل المنتخب. وأضاف:

“هذا التصرف يعكس الروح الجيدة وصناعة أجواء إيجابية بين اللاعبين، وهو ما نبحث عنه داخل المنتخب”.

فوز مهم للفراعنة

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن الأهم تحقق، وهو الفوز على إثيوبيا بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي. وأحرز الهدفين محمد صلاح من ركلة جزاء أولى في الدقيقة 40، ثم عمر مرموش من ركلة جزاء ثانية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ليعزز المنتخب صدارته للمجموعة الأولى في مشوار التأهل للمونديال


 

