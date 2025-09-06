محمود صابر يعبر عن سعادته بالإنضمام لمنتخب مصر

أبدى محمود صابر، لاعب نادي زد والمنتخب الوطني الأول، سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف الفراعنة، مؤكداً أن المشاركة مع المنتخب حلم طالما انتظره، وأن ثقة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن منحه دفعة معنوية قوية.

إشادة بدعم حسام حسن



وجه صابر الشكر إلى المدير الفني حسام حسن، مشيدًا بمساندته المتواصلة له خلال التدريبات. وأوضح أن المدرب دائماً ما يشجعه ويمنحه الثقة الكاملة، مؤكداً أن استمرار الأداء المميز سيمنحه فرصة التواجد أساسياً مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.

الفوز على إثيوبيا خطوة مهمة



وعقب الفوز على منتخب إثيوبيا بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، قال صابر إن الفريق قدم مباراة قوية رغم بعض الصعوبات. وأضاف أن الأجواء الرطبة والشد داخل اللقاء أثرا على الأداء، إلى جانب إهدار عدد من الفرص، إلا أن الأهم تحقق وهو حصد النقاط الثلاث.

طموحات التأهل إلى المونديال



أكد محمود صابر أن الهدف الأكبر للاعبي المنتخب هو التأهل إلى كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن الفوز على إثيوبيا قرّب الفراعنة كثيراً من حسم بطاقة العبور. وأضاف أن الفريق يحتاج فقط إلى نقطة واحدة في المباراة المقبلة أمام بوركينا فاسو لضمان التأهل بشكل رسمي، وهو ما يسعى الجميع لتحقيقه لإسعاد الجماهير المصرية.

رسالة إلى الجماهير

اختتم صابر تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعبين لديهم إصرار كبير على رسم البسمة على وجوه الجماهير في المباراة المقبلة، مشدداً على أن المنتخب يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق طموحات المصريين بالوصول إلى المونديال.





وبهذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، ليقترب خطوة كبيرة من التأهل، بعدما وسع الفارق مع أقرب منافسيه، فيما توقف رصيد إثيوبيا عند 6 نقاط في المركز الخامس



