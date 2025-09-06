قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض: لا نستطيع إبلاغ الكونجرس بنطاق أومدة العمليات العسكرية في فنزويلا
عبادات أوصى بها النبي بعد صلاة الفجر.. لا تضيع ثوابها العظيم
إمكانياته لا تؤهله.. إبراهيم سعيد ينتقد قائد هجوم منتخب مصر
أسرار القمر الدموي | خسوف كلي نادر يزين سماء العالم في سبتمبر.. ماذا يحدث خلال ساعات؟!
طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم
عبدالحليم: مباراة بوركينا فاسو ستكون صعبة على منتحب مصر
خلال ساعات.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة علي زعيم كوريا الشمالية
النقل: خط الرورو بين دمياط وتريستا يعزز صادرات مصر ويوفر فرص عمل
زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب جزر الكوريل الشمالية الروسية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 6 سبتمبر 2025
5 حيل ذكية تمنع امتصاص الزيت أثناء قلي الباذنجان
رياضة

محمود صابر يعبر عن سعادته بالإنضمام لمنتخب مصر

محمود صابر
محمود صابر
رباب الهواري

أبدى محمود صابر، لاعب نادي زد والمنتخب الوطني الأول، سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف الفراعنة، مؤكداً أن المشاركة مع المنتخب حلم طالما انتظره، وأن ثقة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن منحه دفعة معنوية قوية.

إشادة بدعم حسام حسن
 

وجه صابر الشكر إلى المدير الفني حسام حسن، مشيدًا بمساندته المتواصلة له خلال التدريبات. وأوضح أن المدرب دائماً ما يشجعه ويمنحه الثقة الكاملة، مؤكداً أن استمرار الأداء المميز سيمنحه فرصة التواجد أساسياً مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.

الفوز على إثيوبيا خطوة مهمة
 

وعقب الفوز على منتخب إثيوبيا بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، قال صابر إن الفريق قدم مباراة قوية رغم بعض الصعوبات. وأضاف أن الأجواء الرطبة والشد داخل اللقاء أثرا على الأداء، إلى جانب إهدار عدد من الفرص، إلا أن الأهم تحقق وهو حصد النقاط الثلاث.

طموحات التأهل إلى المونديال
 

أكد محمود صابر أن الهدف الأكبر للاعبي المنتخب هو التأهل إلى كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن الفوز على إثيوبيا قرّب الفراعنة كثيراً من حسم بطاقة العبور. وأضاف أن الفريق يحتاج فقط إلى نقطة واحدة في المباراة المقبلة أمام بوركينا فاسو لضمان التأهل بشكل رسمي، وهو ما يسعى الجميع لتحقيقه لإسعاد الجماهير المصرية.

رسالة إلى الجماهير

اختتم صابر تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعبين لديهم إصرار كبير على رسم البسمة على وجوه الجماهير في المباراة المقبلة، مشدداً على أن المنتخب يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق طموحات المصريين بالوصول إلى المونديال.


 

وبهذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، ليقترب خطوة كبيرة من التأهل، بعدما وسع الفارق مع أقرب منافسيه، فيما توقف رصيد إثيوبيا عند 6 نقاط في المركز الخامس


 

محمود صابر منتخب مصر تصفيات كأس العالم اخبار الرياضة

