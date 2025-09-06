قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن : صلاح رمز وطني ..ونفسي يسجل مليون هدف
ترامب يوقع قرارا بفرض عقوبات على الدول التي تعتقل مواطنين أمريكيين
اتصال غالي وعزيز.. طبيب فاقد بصره يكشف تفاصيل مكالمته مع الرئيس السيسي
أجمل وأطيب الناس .. تعرف على وصف شكل سيدنا رسول الله
طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 6-9-2025
98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025
الطوارئ الروسية تسجل 15 هزة ارتدادية في شبه جزيرة كامتشاتكا
عاوز تجيب جون كلمه ..سيف زاهر يتغني بأداء عمر مرموش
إبراهيم حسن: الفوز على إثيوبيا محطة مهمة في مشوار التأهل
إسلام صادق عن فوز منتخب مصر: الأخطاء ساذجة والأداء متواضع
جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف ضخمة لعمارات سكنية شمال غزة
حسام حسن : صلاح رمز وطني ..ونفسي يسجل مليون هدف

أكد المدير الفني لمنتخب مصر أن محمد صلاح يمثل قيمة كبيرة لمصر كلها، ليس فقط داخل المستطيل الأخضر ولكن أيضًا كنموذج يُلهم كل مواطن مصري لتحقيق النجاحات ورفع اسم بلده عاليًا.

 وأوضح أن مصر دائمًا ما تُنجب المواهب الكبيرة، وصلاح يعد واحدًا من أبرز هؤلاء اللاعبين الذين يستحقون كل التقدير والاحترام.

وأشار إلى أنه لم ينشغل يومًا بعدد الأهداف التي يسجلها قائد المنتخب، معربًا عن أمنيته أن يواصل صلاح تحطيم الأرقام القياسية قائلًا: “أتمنى أن يصل صلاح إلى المليون هدف”. 

وأوضح أنه كان يتمنى أن ينفذ صلاح ركلة الجزاء الثانية، لكن الأهم في النهاية هو الروح الجماعية التي ظهرت بوضوح داخل أرض الملعب.

روح جماعية داخل المنتخب

تحدث المدير الفني عن آلية اختيار منفذي ركلات الجزاء، مشيرًا إلى أن المنتخب يملك ثلاثة لاعبين محددين لهذا الدور، وإذا اعتذر أحدهم تنتقل المسؤولية تلقائيًا إلى الآخر.

وشدد على أن ما قام به محمد صلاح بتركه ركلة الجزاء الثانية لعمر مرموش يعكس روح التعاون والانسجام بين اللاعبين، مؤكدًا أن هذه الروح الإيجابية هي ما يحتاجه المنتخب في مشواره نحو التأهل والبطولات الكبرى.

موقف الجهاز الفني من عودة إمام عاشور
 

وفيما يتعلق باللاعب إمام عاشور، أوضح المدير الفني أن إصابته لم تلتئم بالشكل الكامل بعد، وأن الجهاز الفني كان في انتظار مشاركته مع فريقه أولًا للتأكد من جاهزيته البدنية والفنية.

وأكد أن الباب مفتوح أمام عاشور وأمام جميع اللاعبين دون استثناء، فالمعيار الأساسي دائمًا هو الجاهزية والعطاء داخل الملعب، وليس الأسماء فقط.


 

