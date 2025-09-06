حسام حسن : صلاح رمز وطني ..ونفسي يسجل مليون هدف

أكد المدير الفني لمنتخب مصر أن محمد صلاح يمثل قيمة كبيرة لمصر كلها، ليس فقط داخل المستطيل الأخضر ولكن أيضًا كنموذج يُلهم كل مواطن مصري لتحقيق النجاحات ورفع اسم بلده عاليًا.

وأوضح أن مصر دائمًا ما تُنجب المواهب الكبيرة، وصلاح يعد واحدًا من أبرز هؤلاء اللاعبين الذين يستحقون كل التقدير والاحترام.

وأشار إلى أنه لم ينشغل يومًا بعدد الأهداف التي يسجلها قائد المنتخب، معربًا عن أمنيته أن يواصل صلاح تحطيم الأرقام القياسية قائلًا: “أتمنى أن يصل صلاح إلى المليون هدف”.

وأوضح أنه كان يتمنى أن ينفذ صلاح ركلة الجزاء الثانية، لكن الأهم في النهاية هو الروح الجماعية التي ظهرت بوضوح داخل أرض الملعب.

روح جماعية داخل المنتخب

تحدث المدير الفني عن آلية اختيار منفذي ركلات الجزاء، مشيرًا إلى أن المنتخب يملك ثلاثة لاعبين محددين لهذا الدور، وإذا اعتذر أحدهم تنتقل المسؤولية تلقائيًا إلى الآخر.

وشدد على أن ما قام به محمد صلاح بتركه ركلة الجزاء الثانية لعمر مرموش يعكس روح التعاون والانسجام بين اللاعبين، مؤكدًا أن هذه الروح الإيجابية هي ما يحتاجه المنتخب في مشواره نحو التأهل والبطولات الكبرى.

موقف الجهاز الفني من عودة إمام عاشور



وفيما يتعلق باللاعب إمام عاشور، أوضح المدير الفني أن إصابته لم تلتئم بالشكل الكامل بعد، وأن الجهاز الفني كان في انتظار مشاركته مع فريقه أولًا للتأكد من جاهزيته البدنية والفنية.

وأكد أن الباب مفتوح أمام عاشور وأمام جميع اللاعبين دون استثناء، فالمعيار الأساسي دائمًا هو الجاهزية والعطاء داخل الملعب، وليس الأسماء فقط.



