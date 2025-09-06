قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بطولة ظافر العابدين.. 10 دقائق تصفيق لفيلم فلسطين 36 بمهرجان تورونتو
توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول
الأجواء تقترب.. متى يبدأ فصل الخريف وما طبيعة الطقس المتوقعة؟
مفاجآت قضية سارة خليفة.. متهم يدعي حبسه قبل إعلان ضبط شركائه وآخر يرفض التوقيع على أقواله
باكستان ترفض دعوات الأمم المتحدة لوقف ترحيل اللاجئين الأفغان
محمود مسلم: مصر لا تخاف من أحد وإسرائيل تعلم ذلك
المستشار القانوني لـ الزمالك يكشف حقيقة سحب أرض النادي بأكتوبر رسميا
المصريين الأحرار: تصريحات نتنياهو استفزازية ومخططات التهجير مرفوضة تمامًا
تمهيدًا للعمل رسميًا.. النقل تطُلق التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب
مصر لا تخشى أحد.. محمود مسلم: نتنياهو يدفع المنطقة إلى حافة الانفجار
أحمد خالد صالح: المنصات ساعدت الدراما على الخروج من القالب القديم.. خاص
الرئيس السيسي يدعو لتشجيع الاستثمار الخاص في المجال الطبي وصناعة الدواء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم السبت 6-9-2025 في سوق العبور

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 6 سبتمبر 2025

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور


البرتقال الصيفي: 27 – 37 جنيها للكيلو

الجريب فروت: 20 – 30 جنيها للكيلو

الليمون البلدي: 5 – 18 جنيها للكيلو

العنب البناتي: 20 – 30 جنيها للكيلو

عنب كرمسن: 25 – 37 جنيها للكيلو

التفاح المحلي: 20 – 38 جنيها للكيلو

التفاح المستورد: 50 – 100 جنيه للكيلو

الكانتلوب: 5 – 9 جنيهات للكيلو

الجوافة: 8 – 20 جنيها للكيلو

الرمان: 14 – 24 جنيها للكيلو

الكمثرى: 20 – 40 جنيها للكيلو

التين البرشومي: 15 – 27 جنيها للكيلو

البلح السماني: 12 – 15 جنيها للكيلو

بلح الزغلول: 14 – 18 جنيها للكيلو

بلح بارحي: 25 – 50 جنيها للكيلو

بلح سيوي: 40 – 70 جنيها للكيلو

الكريز: 70 – 110 جنيهات للكيلو

الكيوي: 145 – 255 جنيها للكيلو

الأفوكادو: 200 – 240 جنيها للكيلو

أسعار المانجو بأنواعها
مانجو بلدي: 15 – 25 جنيها للكيلو

مانجو ألفونس: 35 – 50 جنيها للكيلو

مانجو عويس: 40 – 70 جنيها للكيلو

مانجو زبدية: 34 – 38 جنيها للكيلو

مانجو فص: 40 – 70 جنيها للكيلو

مانجو تيمور وهندي: 33 – 37 جنيها للكيلو.

