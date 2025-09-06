أسعار الفاكهة اليوم السبت 6-9-2025 في سوق العبور

يقدم موقع صدي البلد أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 6 سبتمبر 2025
أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور
البرتقال الصيفي: 27 – 37 جنيها للكيلو
الجريب فروت: 20 – 30 جنيها للكيلو
الليمون البلدي: 5 – 18 جنيها للكيلو
العنب البناتي: 20 – 30 جنيها للكيلو
عنب كرمسن: 25 – 37 جنيها للكيلو
التفاح المحلي: 20 – 38 جنيها للكيلو
التفاح المستورد: 50 – 100 جنيه للكيلو
الكانتلوب: 5 – 9 جنيهات للكيلو
الجوافة: 8 – 20 جنيها للكيلو
الرمان: 14 – 24 جنيها للكيلو
الكمثرى: 20 – 40 جنيها للكيلو
التين البرشومي: 15 – 27 جنيها للكيلو
البلح السماني: 12 – 15 جنيها للكيلو
بلح الزغلول: 14 – 18 جنيها للكيلو
بلح بارحي: 25 – 50 جنيها للكيلو
بلح سيوي: 40 – 70 جنيها للكيلو
الكريز: 70 – 110 جنيهات للكيلو
الكيوي: 145 – 255 جنيها للكيلو
الأفوكادو: 200 – 240 جنيها للكيلو
أسعار المانجو بأنواعها
مانجو بلدي: 15 – 25 جنيها للكيلو
مانجو ألفونس: 35 – 50 جنيها للكيلو
مانجو عويس: 40 – 70 جنيها للكيلو
مانجو زبدية: 34 – 38 جنيها للكيلو
مانجو فص: 40 – 70 جنيها للكيلو
مانجو تيمور وهندي: 33 – 37 جنيها للكيلو.