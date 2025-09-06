مركز سقارة يختتم دورة إعداد وصياغة ومراجعة العقود لإدارة المشتريات والتعاقدات

اختتم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، برنامج إعداد وصياغة ومراجعة العقود لإدارة المشتريات والتعاقدات، والذي استهدف رفع كفاءة العاملين في صياغة العقود بدقة واحترافية، بما يعزز مبادئ الشفافية وحوكمة إجراءات التعاقد.

يأتى ذلك في إطار خطة مركز التنمية المحلية بسقارة لبناء قدرات الكوادر المحلية.

وأوضح مركز سقارة أن برنامج فنيات التعامل مع منظومة الـ Payroll بالإدارة المحلية، أقيم بهدف تنمية مهارات المتدربين على آليات الاستخدام الأمثل للمنظومة وتحقيق أعلى مستويات الدقة والانضباط المالي.

وأكد المركز أن هذين البرنامجين يعكسان التزام المركز بدعم التطوير المؤسسي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة في بناء جمهورية جديدة قوامها الشفافية والتميز.