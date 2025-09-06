قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رئيس القابضة للمطارات يبحث مع شركة ألمانية التعاون في حلول الاتصالات والملاحة الجوية

نورهان خفاجي

قام المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والكابتن إيهاب عزمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بزيارة رسمية إلى مقر شركة Rohde & Schwarz الألمانية الرائدة في حلول الاتصالات والملاحة الجوية.

وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم وتطوير قطاع الطيران المدني والملاحة الجوية، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة الطيران المدني نحو تعزيز الشراكات الدولية ونقل وتطبيق التكنولوجيا الحديثة،

وقد لقي الوفد المصري استقبالًا رفيع المستوى من قبل إدارة الشركة المضيفة، حيث عُقدت سلسلة من الاجتماعات الرسمية واللقاءات التنفيذية مع عدد من القيادات البارزة بالشركة شملت  ديرك دورشوك، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، و ماريوس مونسترمان، نائب الرئيس لقطاع مراقبة الحركة الجوية، و رالف واتامانيوك، نائب الرئيس للمبيعات، و أندرياس هيجيل، نائب الرئيس لمنظومة QPS.


كما تضمنت الزيارة جولات ميدانية مكثفة شملت خطوط الإنتاج، ومعامل الاختبارات، ومراكز التصميم والابتكار، إضافةً إلى الاطلاع على أحدث البوابات الإلكترونية التي تُستخدم في المطارات للكشف عن المعادن مع المسافرين.

وحققت الزيارة أهدافها المرجوة، حيث أتيح للوفد المصري الاطلاع على أحدث التقنيات في مجالات حيوية مثل نظم الاتصالات الأرضية VHF/HF عالية الاعتمادية، وأنظمة إدارة الترددات والتكامل مع شبكات الملاحة الجوية، وأنظمة الكشف المبكر عن الأعطال والتحكم عن بعد لمحطات الاتصالات، بالإضافة إلى أنظمة الاتصالات المؤمنة والمشفرة لدعم السلامة الجوية في البيئات عالية الحساسية.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس أيمن عرب بأن الزيارة تمثل خطوة استراتيجية نحو توسيع التعاون الفني مع كبرى الشركات العالمية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لتحديث البنية التحتية للمطارات وخدمات الملاحة الجوية بما يعزز من القدرة التنافسية إقليميًا ودوليًا.

كما أعرب الكابتن إيهاب عزمي عن تقديره للمردود الفني والتقني العائد من هذه الزيارة، مشددًا على أن الاطلاع الميداني على المنظومات المتقدمة سيسهم في رفع قدرات المجال الجوي المصري وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والسلامة، في إطار استراتيجية التحول الرقمي وتعزيز الأداء الفني بقطاع الملاحة الجوية.

تأتي هذه الزيارة في إطار الاستراتيجية الشاملة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لتطوير المطارات وخدماتها، وكذلك خطة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية لتحديث أنظمتها التقنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.

وقد أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مشروعات مستقبلية تدعم استراتيجية مصر للتحول الرقمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمات الجوية.

وجدير بالذكر أن شركة Rohde & Schwarz الألمانية تعد من الشركات الرائدة عالميًا في مجالات الاتصالات والأمن السيبراني، إلى جانب حلول مراقبة الحركة الجوية والكشف الأمني، حيث تعمل منذ أكثر من 90 عامًا في أكثر من 70 دولة حول العالم

القابضة للمطارات شركة ألمانية الاتصالات الملاحة الجوية

