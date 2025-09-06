قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

زاهي حواس يفتتح جولته في إيطاليا بمحاضرة داخل الكولوسيوم بروما

زاهي حواس يفتتح جولته في إيطاليا
زاهي حواس يفتتح جولته في إيطاليا
محمد الاسكندرانى

بدأ عالم الآثار المصرية الدكتور  زاهي حواس جولته العلمية في إيطاليا، والتي تشمل 8 مدن رئيسية، بمحاضرة في العاصمة الإيطالية روما. وقد أقيم اللقاء الأول في موقع الكولوسيوم الأثري، حيث شهد حضورًا واسعًا من الشخصيات الثقافية والدبلوماسية.

استهلت الفعالية مديرة الكولوسيوم بكلمة تقديمية عن المحاضرة والاكتشافات الأثرية الحديثة التي يقودها حواس في مصر.

وألقى السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، كلمة رحّب فيها بالعالم المصري، مشيدًا بدوره في الترويج للحضارة المصرية على المستوى الدولي.

كما شهدت الأمسية مناظرة وحوارًا ثقافيًا مميزًا بين د. زاهي حواس والإعلامي والمعلق التلفزيوني الإيطالي الشهير روبرتو جياكوبو، قبل أن يلقي حواس محاضرته التي استمرت لمدة ساعة كاملة، تناول فيها أحدث الاكتشافات الأثرية في مصر ورسالة الحضارة المصرية للعالم.

وفي ختام اللقاء، قام الدكتور حواس بتوقيع نسخ من كتابه “الرجل ذو القبعة” الذي نُشر حديثًا باللغة الإيطالية، وسط تفاعل وإقبال من الحضور.

وتستمر جولة حواس في إيطاليا لتشمل ثماني مدن، في إطار جهوده المستمرة لتعريف العالم بالآثار المصرية والاكتشافات الجديدة.

زاهي حواس إيطاليا العاصمة الإيطالية الاكتشافات الأثرية

