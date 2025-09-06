مصرع أستاذة جامعية وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا – قنا

شهد طريق «سفاجا – قنا» صباح اليوم حادثًا مأساويًا إثر انقلاب ميكروباص أجرة عند الكيلو 25، أسفر عن مصرع أستاذة جامعية بكلية التمريض بجامعة سفنكس، وإصابة 9 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة.

وفور وقوع الحادث، تلقت غرفة عمليات النجدة بالبحر الأحمر إشارة بالواقعة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين والجثمان إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح مصدر طبي بالمستشفى أن الحادث أسفر عن وفاة الدكتورة رشا س. م (34 عامًا)، أستاذ مساعد بكلية التمريض – جامعة سفنكس، بينما تنوعت إصابات المصابين الآخرين بين كسور وكدمات وسحجات، من بينهم:

محمد. ص. م (43 عامًا)

طلعت. ع. ف (43 عامًا)

عمار. ط. ع (4 سنوات)

ميار. ع (15 عامًا)

صباح. م. ع (62 عامًا)

وأشار المصدر إلى خروج أربعة من المصابين بعد تلقيهم الإسعافات الأولية وتحسن حالتهم الصحية، فيما لا يزال الباقون تحت الملاحظة الطبية.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في الوقت الذي تواصل فيه فرق المرور جهودها للوقوف على أسباب الحادث والتأكد من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق.