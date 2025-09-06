ضبط 43 ألف قطعة ألعاب نارية قبل بيعها في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزتهم أكثر من 43 ألف قطعة ألعاب نارية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص بإدارة مخازن وورش لتصنيع وحيازة الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

وبإجراء التحريات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بنطاق محافظات "القاهرة ، الفيوم ، القليوبية" وبحوزتهم أكثر من (43 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة - الأدوات المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.