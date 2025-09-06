نسرين طافش تبهر متابعيها بإطلالتها في الأمارات.. صور

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة نسرين طافش

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت شورت باللون الموڤ والأبيض مع قميص بنفس الألوان، ونالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

انتعلت نسرين طافش حذاء مسطح باللون الأبيض مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، تزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مساحيق التجميل.







