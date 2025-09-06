فوائد التمر لا تتوقعها .. يحسن طاقتك ونشاطك وصحة الهضم

هناك العديد من الفوائد لتناول التمر، بما في ذلك توفير العديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، وله خصائص مضادة للالتهابات والأورام، وتعزيز الولادة الطبيعية، ودعم صحة العظام والدماغ.

فوائد تناول التمر

- صحة العظام

يحتوي التمر على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران غذائيان أساسيان لنمو صحي للعظام، على سبيل المثال، يرتبط الحصول على مستويات كافية من الكالسيوم بتكوين العظام بشكل سليم وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام

- صحة الدماغ

يقال أن التمر له فوائد وقائية للأعصاب.

وأظهرت الدراسات التي أجريت التأثير المحتمل لتناول التمر وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر من خلال تقليل نشاط بروتينات بيتا أميلويد، والتي يمكن أن تشكل لويحات في الدماغ

- يحسن الهضم

يعتبر التمر مصدرًا مهمًا للألياف، حيث تحتوي حبتان إلى أربع حبات من التمر فقط على 4 جرامات من الألياف.

بشكل عام، يُساعد تناول كمية كافية من الألياف في نظامك الغذائي على الوقاية من الأمراض المزمنة، وقد دُرست فوائد الألياف الغذائية الصحية بشكل جيد التي تساعد على الهضم والحفاظ على صحة المعدة

المصدر very well health

