خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا
تشكيل منتخب مصر الثاني أمام تونس وديًا
حالة الطقس غدا .. توقعات الأرصاد: جو رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
فوائد التمر لا تتوقعها .. يحسن طاقتك ونشاطك وصحة الهضم

نهى هجرس

هناك العديد من الفوائد لتناول التمر، بما في ذلك توفير العديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، وله خصائص مضادة للالتهابات والأورام، وتعزيز الولادة الطبيعية، ودعم صحة العظام والدماغ.

فوائد تناول التمر

- صحة العظام

يحتوي التمر على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران غذائيان أساسيان لنمو صحي للعظام، على سبيل المثال، يرتبط الحصول على مستويات كافية من الكالسيوم بتكوين العظام بشكل سليم وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام

- صحة الدماغ 

يقال أن التمر له فوائد وقائية للأعصاب.

وأظهرت الدراسات التي أجريت التأثير المحتمل لتناول التمر وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر من خلال تقليل نشاط بروتينات بيتا أميلويد، والتي يمكن أن تشكل لويحات في الدماغ

- يحسن الهضم

يعتبر التمر مصدرًا مهمًا للألياف، حيث تحتوي حبتان إلى أربع حبات من التمر فقط على 4 جرامات من الألياف.

بشكل عام، يُساعد تناول كمية كافية من الألياف في نظامك الغذائي على الوقاية من الأمراض المزمنة، وقد دُرست فوائد الألياف الغذائية الصحية بشكل جيد التي تساعد على الهضم والحفاظ على صحة المعدة

المصدر very well health 
 

