محافظ المنيا يعلن اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة ملوي

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صدور قرار رقم (١٥٨) لسنة ٢٠٢٥ باعتماد المخطط التفصيلي لمدينة ملوي، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وطبقًا لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأوضح المحافظ أن اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة ملوي يأتي في إطار جهود الدولة لدعم التنمية العمرانية المتكاملة، وتنظيم أعمال البناء والتوسع العمراني داخل المدينة، وفقاً للأسس والمعايير التخطيطية والقانونية المعتمدة.

مشروعات خدمية

وأكد المحافظ أن هذا القرار سيساهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات الخدمية والاستثمارية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة المنيا، موجهاً الأجهزة التنفيذية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القرار على أرض الواقع.