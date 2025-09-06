قائمة أفضل مهاجمي 2025.. مبابي بالصدارة ومرموش يتفوق على رونالدو

رغم تراجعه ثلاثة مراكز، حافظ النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الوطني، على مكانه ضمن النخبة في تصنيف أفضل مهاجمي العالم لعام 2025، متفوقًا على أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، وفقًا للتصنيف الصادر عن شبكة "GiveMeSport" العالمية.

وجاء مرموش في المركز الـ13 بالقائمة بعد أن كان في المرتبة التاسعة، متقدّمًا على رونالدو الذي حلّلفي المركز 14، وذلك استنادًا إلى عدة معايير تحليلية، أبرزها:

عدد الأهداف المسجلة

عدد التمريرات الحاسمة

متوسط الأهداف لكل مباراة

الأداء الفردي

التأثير الفني في الفريق

ترتيب أفضل مهاجمين في العالم 2025:

كيليان مبابي هاري كين ألكسندر إيزاك إيرلينج هالاند روبرت ليفاندوفسكي لاوتارو مارتينيز جوليان ألفاريز فيكتور جيوكيريس سيرهو جيراسي فيكتور أوسيمين هوجو إيكيتيكي أولي واتكينز عمر مرموش كريستيانو رونالدو ماركوس تورام

وكان مرموش قد انتقل إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة ضخمة بلغت 75 مليون يورو، ليصبح بذلك أغلى لاعب أفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

ويمر اللاعب بفترة تألق كبيرة مع النادي الإنجليزي، حيث نجح في ترسيخ مكانته ضمن التشكيلة الأساسية، بفضل مساهماته الهجومية وأدائه المتوازن، وهو ما انعكس في تصنيفه بين أبرز المهاجمين في العالم لهذا العام.