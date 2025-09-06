لسه بشوف مراتي.. نضال الشافعي يكشف أسراره للجمهور

للمرة الأولى، تحدث الفنان نضال الشافعي عن زوجته الراحلة الفنانة هند علي، التي رحلت عن عالمنا منذ 4 أشهر، وذلك في تصريحات لبرنامج "ورقة بيضا" تقديم الإعلامية يمنى بدراوي خلال الموسم الثالث المذاع على قناة “النهار” كل يوم خميس الساعة 5.

وقال نضال الشافعي عن زوجته الراحلة: "لم أستطع التعامل مع إحساس الفقد، خاصة أن زوجتي لم تكن مجرد زوجة، ولكنها كانت صاحبة وصديقة، فقد تعرفت عليها منذ كانت في الصف الثاني الإعدادي، ونشأت بينا قصة حب كبيرة".

وبشأن وفاتها قال نضال الشافعي: "جاءت وفاتها بشكل غير متوقع، فكان شيئا في غاية الصعوبة أن أفقد نصي الثاني، إلا أن فقدت حياة كاملة، كانت تحمل هما كبيرا عني، فإذا كان نضال وصل إلى شيء فهو بسببها، ولولا مشاركتها ووقوفها بجواري لم أكن أستطيع أن أصل لشيء، فقد استغنت عن حلمها وطموحها من أجلي".

وأضاف: "الخناقة اللي هعملها معاها أول ما أشوفها في العالم التاني إنها مشيت وسابتنى ومش ده اللي اتفقنا عليه، فقد ناقش مسلسل كتالوج تفاصيل الحياة ما بعد الوفاة بالحرف، ولكن أنا لم أملك رفاهية الانكسار، وحاولت أن أجمع شمل الأسرة بأسرع وقت، وبعد مرور 10 أيام فقط أصريت على أن يذهب أولادي إلى المدرسة وتسير الحياة طبيعية".

