بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت.

وعلق الإعلامي أحمد موسى على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش الذي أطلقه لمنصة إكس.

وقال الإعلامي أحمد موسى :" مصر مرفوعة الراية دائما وعاش الجيش المصري".

ومن المقرّر أن يناقش أحمد موسى، في حلقة اليوم السبت من برنامج "على مسئوليتي"، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، فضلًا عن الملفات الرياضية والفنية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء؛ ليرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.