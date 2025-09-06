تأجيل محاكمة عامل خردة تعدى على نجلته بطوخ لـ أكتوبر المقبل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد مشروع إحياء حديقة الأزبكية.. وأحمد موسى: إيه الجمال والروعة دي
تبدأ من 86 ألف ريال.. مواصفات ساوايست S07 في السوق السعودي
فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟
علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو بالبرازيل
سجله أفشة.. منتخب مصر يتقدم على تونس بالشوط الأول
مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
حوادث

محكمة

إبراهيم الهواري

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قررت جنايات بنها ، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفي سعيد عبد الحميد، وخالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، تأجيل محاكمة عامل خردة، لاتهامه بالتعدى على ابنته، على مدار 3 سنوات كاملة، مستغلا خروج والدتها للعمل وخلو المسكن بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر المقبل لورود تقرير الطبيب الشرعي، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 26178 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3233 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "وائل م م"، 40 سنة، عامل خردة، مقيم كفر علوان مركز طوخ، لأنه في يوم 10 / 8 / 2024، وبتاريخ سابق عليه بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، تعدى على ابنته الطفلة "ن و م"،والتي لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، ، وكان ذلك على مدار 3 سنوات كاملة، حيث كان يتحين فرصة تواجد والدتها بالعمل وخلو المسكن فيتسلل إلى فراشها حال استغراقها في النوم، ليعتدى عليها.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم كان يتعدى عليها، مستغلا في ذلك قلة حيلتها وسطوته ونفوذه الأدبي عليها، حال كونه من أصولها ومن المتولين تربيتها وملاحظتها على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية محكمة طوخ

