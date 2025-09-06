تأجيل محاكمة عامل خردة تعدى على نجلته بطوخ لـ أكتوبر المقبل

قررت جنايات بنها ، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفي سعيد عبد الحميد، وخالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، تأجيل محاكمة عامل خردة، لاتهامه بالتعدى على ابنته، على مدار 3 سنوات كاملة، مستغلا خروج والدتها للعمل وخلو المسكن بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر المقبل لورود تقرير الطبيب الشرعي، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 26178 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3233 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "وائل م م"، 40 سنة، عامل خردة، مقيم كفر علوان مركز طوخ، لأنه في يوم 10 / 8 / 2024، وبتاريخ سابق عليه بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، تعدى على ابنته الطفلة "ن و م"،والتي لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، ، وكان ذلك على مدار 3 سنوات كاملة، حيث كان يتحين فرصة تواجد والدتها بالعمل وخلو المسكن فيتسلل إلى فراشها حال استغراقها في النوم، ليعتدى عليها.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم كان يتعدى عليها، مستغلا في ذلك قلة حيلتها وسطوته ونفوذه الأدبي عليها، حال كونه من أصولها ومن المتولين تربيتها وملاحظتها على النحو المبين بالتحقيقات.