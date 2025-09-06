بنات المطربة جنات يتألقن على ريد كاربت ألبومها ألوم على مين

رصدت عدسة “صدى البلد” صورا لبنات جنات على ريد كاربت ألوم على مين الذي يقام حاليا في الزمالك.

يذكر أن طرحت الفنانة جنات، ألبومها الجديد الذي يحمل اسم ألوم على مين، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

و كانت قد نشرت جنات، بوستر ألبومها ألوم على مين» عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام.

أعمال جنات،

أعادت المطربة المغربية جنات توزيع النشيد المغربي مع الموسيقار الكبير مجدي الحسيني.

ونشرت "جنات" فيديو لها أثناء تسجيل النشيد الوطني المغربي عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وعلقت عليه: كواليس تسجيل النشيد الوطني المغربي، عزف الموسيقار الكبير مجدي الحسيني، وتوزيع الموهوب جدا يوسف حسين.

أحدث أغاني جنات

طرحت الفنانة جنات أغنية جديدة بعنوان "لو اتجوزت"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

يُذكر أن آخر أعمال جنات أغنية "وحدة وحدة"، باللهجة المغربية من كلمات وألحان شريف شادي، توزيع يوسف حسين، مكس ماستر ماهر صلاح