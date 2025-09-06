قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير عسكري: نتنياهو يحاول تصدير أزماته الداخلية إلى مصر
إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة
68 شهيدا و362 مصابا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
رئيس الوزراء يتفقد مشروع إحياء حديقة الأزبكية.. وأحمد موسى: إيه الجمال والروعة دي
تبدأ من 86 ألف ريال.. مواصفات ساوايست S07 في السوق السعودي
فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟
علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو بالبرازيل
سجله أفشة.. منتخب مصر يتقدم على تونس بالشوط الأول
مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
برلمان

حبس وغرامة.. عقوبة إدخال خمور داخل الهيئة الشبابية

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس
محمد الشعراوي

يعد قانون الهيئات الشبابية، من القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب الماضي لدوره الهام في دعم النشىء، فصلا عن إخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة.

وتعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات والتي من ضمنها عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة وللمحافظ المختص إزالة أى تعدٍ عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

وأيضا اعتبار أموالها أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، والإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.

وحظر قانون الهيئات الشبابية إدخال الخمور أو تناولها داخل الهيئات الشبابية، وذلك في إطار حماية هذه المؤسسات من أي ممارسات مخالفة لطبيعتها ورسالتها التربوية والاجتماعية.

ونصت مادة 31 على انه لا يجوز للهيئــة الشبابية المراهنة أو مضاربة مالية، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها او تناولها داخل الهيئة، أو الإعلان عنها فى الهيئة او المنشآت التابعة لها.

ونصت مادة 44 من القانون  بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 31 من هذا القانون عدا التدخين.

قانون الهيئات الشبابية مجلس النواب مراكز الشباب الهيئات الشبابية

