حبس وغرامة.. عقوبة إدخال خمور داخل الهيئة الشبابية

يعد قانون الهيئات الشبابية، من القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب الماضي لدوره الهام في دعم النشىء، فصلا عن إخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة.

وتعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات والتي من ضمنها عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة وللمحافظ المختص إزالة أى تعدٍ عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

وأيضا اعتبار أموالها أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، والإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.

وحظر قانون الهيئات الشبابية إدخال الخمور أو تناولها داخل الهيئات الشبابية، وذلك في إطار حماية هذه المؤسسات من أي ممارسات مخالفة لطبيعتها ورسالتها التربوية والاجتماعية.

ونصت مادة 31 على انه لا يجوز للهيئــة الشبابية المراهنة أو مضاربة مالية، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها او تناولها داخل الهيئة، أو الإعلان عنها فى الهيئة او المنشآت التابعة لها.

ونصت مادة 44 من القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 31 من هذا القانون عدا التدخين.