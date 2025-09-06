قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام دوري القهاوي بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام دوري القهاوي بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة
وزير الشباب والرياضة يشهد ختام دوري القهاوي بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة
أ ش أ

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ختام فعاليات دوري القهاوي للطاولة والدومينو، بمحافظة الإسكندرية، والذي نظمه الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية برعاية وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة أكثر من 5000 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والمحافظات.
ووجّه وزير الشباب والرياضة التهنئة للفائزين، ورحب بالأشقاء الضيوف من المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات الشقيقة المشاركين في البطولة، مؤكدًا أن الفعالية تمثل تجربة ناجحة في جعل الرياضة وسيلة تواصل اجتماعي وحياة أفضل للمواطنين. 
حضر فعاليات الختام الدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة للإدارة المركزية للتنمية الرياضية مفوضا عن وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي وأحمد البكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، أحمد بن عبدالقادر رئيس مجلس إدارة شركة باعشن السعودية ومصر (شاي ربيع) الراعي الرسمي للبطولة وأيضاً لفيف من مجلس إدارة الشركة بالمملكة العربية السعودية والمهندس شريف العجمي المدير العام لشركة باعشن مصر ومحمد جاد من الشركة المسوقة للمشروع مع وزاره الشباب والرياضة.
وقد بلغ مجموع الجوائز 250 ألف جنيه في مرحلتها الأولى، تم تقسيمها بواقع 125 ألف جنيه لبطولة الطاولة و125 ألف جنيه لبطولة الدومينو، حيث تم تكريم الفائزين وسط أجواء احتفالية مبهجة.
 

أشرف صبحي دوري القهاوي للطاولة والدومينو الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية

