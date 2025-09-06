قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجبهة الوطنية: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية .. ونتنياهو يروّج لأوهام سياسية
وزير المهجرين اللبناني: نقدر دور مصر الداعم لمؤسسات الدولة اللبنانية
بفستان منقط.. أحدث ظهور لـ درة على إنستجرام
المحامين العرب : نرفض تصريحات رئيس وزراء الكيان المحتل عن معبر رفح
الجهاز الفني يخفف الضغط البدني على لاعبي الزمالك قبل ودية النجوم
وزير الطيران المدني: مطاراتنا المصرية مش للبيع ولا عمرها هتتباع
وزير الأوقاف: نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم
وزير الرياضة يُشكل لجنة لبحث ملابسات أزمة إيمان شلبي لاعبة رفع الأثقال
نظرة أولى على عائلة جالاكسي S26.. أحدث الصور المسربة تكشف عن التصاميم الجديدة
فيريرا يوجه تعليمات فنية للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري
نيجيريا تحافظ على آمال التأهل لكأس العالم بالفوز على رواندا
هشام وهبة يحذر من تحصيل مقابل الخدمة في غير المنشآت السياحية
وزير الرياضة يُشكل لجنة لبحث ملابسات أزمة إيمان شلبي لاعبة رفع الأثقال

إيمان شلبي
إيمان شلبي
القسم الرياضي

كشف مصدر بوزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرر تشكيل لجنة لمعرفة ملابسات أزمة إيمان شلبي لاعبة رفع الأثقال البارالمبي.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة ومحاسبة المخطئ في هذه الأزمة.

فاضل على الحلو تكة.. وزير الرياضة يشيد بأداء منتخب مصر أمام إثيوبيا
 

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالفوز الذي حققه منتخب مصر على نظيره الإثيوبي في تصفيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لا يقتصر على التأهل، بل يتمثل في تقديم أداء مشرف يليق باسم الكرة المصرية على الساحة العالمية.

التصفيات مجرد بداية
 

قال الوزير في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: “فاضل على الحلو تكة.. إحنا مش بنفكر في التصفيات بس، لازم يكون شكلنا حلو في كأس العالم نفسه، لأن العالم بيتفرج.” مشددًا على أن المنتخب يسعى لاعتلاء صدارة المجموعة وحسم بطاقة التأهل مبكرًا قبل خوض المواجهات المقبلة أمام بوركينا فاسو، غينيا، وجيبوتي.

إشادة بالجماهير المصرية
 

ووجه الوزير الشكر للجماهير المصرية التي حضرت المباراة وساندت اللاعبين، مشيرًا إلى أن حضور المشجعين عنصر أساسي في دفع المنتخب نحو الانتصارات، وأضاف: “شكرًا لجمهور مصر على تواجده في المباراة، ونتمنى حضور أكبر في اللقاءات المقبلة. الكرة مزاج عام، والناس بتحب تفرح بمنتخبها.”

الجيل الجديد ورهان المستقبل

كما أشاد الدكتور أشرف صبحي بالعناصر الشابة المتواجدة في قائمة المنتخب، معتبرًا أن خروج محمد صلاح ومرموش كشف عن جاهزية البدلاء للمشاركة بفاعلية. وأوضح أن متوسط أعمار اللاعبين مبشر للغاية، مما يمنح المنتخب فرصة لبناء جيل قادر على الاستمرار وتحقيق إنجازات مستقبلية.
 

وأشار الوزير إلى أن التحديات لا تتوقف عند تصفيات كأس العالم، بل تشمل أيضًا الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة في المغرب، مؤكدًا ضرورة الظهور بمستوى قوي يليق بتاريخ الفراعنة.

دعم الدولة للمنتخب

واختتم وزير الرياضة تصريحاته بالتأكيد على الدعم الكامل الذي تقدمه الدولة للمنتخب الوطني في مشواره القاري والعالمي، قائلًا: “أنا بدعم المنتخب على طول الخط، وده دورنا كدولة، والجهاز الفني عليه مسؤولية كبيرة، وإن شاء الله نفرح كلنا.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إيمان شلبي

أبرز استعمالات تفل القهوة
حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي
محافظ الشرقية
محسن محيي الدين
