وزير الرياضة يُشكل لجنة لبحث ملابسات أزمة إيمان شلبي لاعبة رفع الأثقال

كشف مصدر بوزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرر تشكيل لجنة لمعرفة ملابسات أزمة إيمان شلبي لاعبة رفع الأثقال البارالمبي.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة ومحاسبة المخطئ في هذه الأزمة.

فاضل على الحلو تكة.. وزير الرياضة يشيد بأداء منتخب مصر أمام إثيوبيا



أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالفوز الذي حققه منتخب مصر على نظيره الإثيوبي في تصفيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لا يقتصر على التأهل، بل يتمثل في تقديم أداء مشرف يليق باسم الكرة المصرية على الساحة العالمية.

التصفيات مجرد بداية



قال الوزير في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: “فاضل على الحلو تكة.. إحنا مش بنفكر في التصفيات بس، لازم يكون شكلنا حلو في كأس العالم نفسه، لأن العالم بيتفرج.” مشددًا على أن المنتخب يسعى لاعتلاء صدارة المجموعة وحسم بطاقة التأهل مبكرًا قبل خوض المواجهات المقبلة أمام بوركينا فاسو، غينيا، وجيبوتي.

إشادة بالجماهير المصرية



ووجه الوزير الشكر للجماهير المصرية التي حضرت المباراة وساندت اللاعبين، مشيرًا إلى أن حضور المشجعين عنصر أساسي في دفع المنتخب نحو الانتصارات، وأضاف: “شكرًا لجمهور مصر على تواجده في المباراة، ونتمنى حضور أكبر في اللقاءات المقبلة. الكرة مزاج عام، والناس بتحب تفرح بمنتخبها.”

الجيل الجديد ورهان المستقبل

كما أشاد الدكتور أشرف صبحي بالعناصر الشابة المتواجدة في قائمة المنتخب، معتبرًا أن خروج محمد صلاح ومرموش كشف عن جاهزية البدلاء للمشاركة بفاعلية. وأوضح أن متوسط أعمار اللاعبين مبشر للغاية، مما يمنح المنتخب فرصة لبناء جيل قادر على الاستمرار وتحقيق إنجازات مستقبلية.



وأشار الوزير إلى أن التحديات لا تتوقف عند تصفيات كأس العالم، بل تشمل أيضًا الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة في المغرب، مؤكدًا ضرورة الظهور بمستوى قوي يليق بتاريخ الفراعنة.

دعم الدولة للمنتخب

واختتم وزير الرياضة تصريحاته بالتأكيد على الدعم الكامل الذي تقدمه الدولة للمنتخب الوطني في مشواره القاري والعالمي، قائلًا: “أنا بدعم المنتخب على طول الخط، وده دورنا كدولة، والجهاز الفني عليه مسؤولية كبيرة، وإن شاء الله نفرح كلنا.