15 سبتمبر .. آخر موعد للتقدم بالمدن الجامعية لطلاب بنها الجدد

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، استمرار فتح باب التقديم الإلكتروني للطلاب المستجدين للمدن الجامعية للعام الجامعي 2025/2026، حتى يوم 15 سبتمبر الجارى للطلاب الجدد ، على مستوى المدن الجامعية بشبرا ومشتهر وطوخ وبنها ، وكذلك السكن الفندقي ( المدينة الجامعية بنها طلبة وطالبات ) .



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن قطاع المدن الجامعية بالجامعة حريص على العمل على راحة الطلاب وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية أو الإسكان أو الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي.



من جانبه قال الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام علي المدن الجامعية أن القبول سيتم وفقًا للقواعد المعتمدة، وأن شروط القبول بالمدن الجامعية تتضمن أن يكون الطالب من الطلاب النظاميين في مرحلة الليسانس، أو البكالوريوس بإحدى كليات جامعة بنها ، وألا يكون الطالب أو الطالبة متزوجا

وأضاف عبد الونيس أن التقديم سيكون متاحًا من خلال الرابط الإلكتروني:



https://al-zahraa.mans.edu.eg/studentApplications