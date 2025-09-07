حمدى فتحى يغيب عن قائمة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، خروج حمدي فتحي لاعب المنتخب من قائمة الفريق المتجهة إلي بوركينا فاسو لمواجهتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية بعد شكواه من إصابة في وجه القدم عقب انتهاء مباراة إثيوبيا مساء الجمعة، حيث تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة.

وقال إبراهيم حسن إنه كانت هناك محاولات لتجهيز اللاعب للحاق بمباراة بوركينا فاسو لكن تم الاستقرار في نهاية الأمر علي إراحة اللاعب بناء على طلبه.

منتخب مصر يتوجه لبوركينا فاسو على متن طائرة خاصة

وأكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة أن الفريق سيتوجه في الرابعة عصر اليوم الأحد الي بوركينا فاسو لمواجهتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

واضاف إبراهيم حسن أن الفريق سيتوجه لبوركينا على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق اكثر من ٦ ساعات .

وأشار مدير منتخب مصر إلى أن الفريق خاض تدريبا صباح اليوم الاحد باستاد القاهرة قبل السفر الى بوركينا فاسو .

جدول ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

١) مصر: 19 نقطة

2) بوركينا فاسو: 14 نقطة

3) سيراليون: 9 نقاط

4) غينيا بيساو: 7 نقاط

5) إثيوبيا: 6 نقاط

6) جيبوتي: 1 نقطة