غرفة التطوير العقاري: النسخة الثالثة من The Investor.. Real Estate منصة استراتيجية لمستقبل السوق العقارية

أعلنت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عن انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real Estate يوم الثلاثاء 16 سبتمبر الجاري تحت شعار (مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل).

وأكدت الغرفة أن المؤتمر ينعقد بمشاركة وزراء الإسكان والاستثمار والمالية، وقيادات من هيئة الرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التنمية الحضرية، إلى جانب نخبة من أبرز المطورين العقاريين والمصرفيين وقادة صناعة التطوير، وذلك بهدف صياغة حلول عملية للتحديات التي تواجه السوق العقارية المصرية وتعزيز فرص التصدير العقاري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري وأمين عام المؤتمر، إن انعقاد النسخة الثالثة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التطورات المتسارعة بالسوق المصرية، موضحًا أن المؤتمر يسعى إلى طرح أفكار غير تقليدية تُسهم في تعزيز ملف التصدير العقاري، وتمكّن مصر من احتلال مكانتها المستحقة على خريطة الاستثمار العقاري العالمية.

من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، أمين عام مؤتمرات The Investor وعضو مجلس الشيوخ ، أن القطاع العقاري يعد قاطرة الاقتصاد المصري، لكنه يواجه تحديات كبيرة سيتم النقاش المستفيض حولها خلال المؤتمر، مشيرًا إلى أن النسخة الثالثة تستهدف صياغة استراتيجيات وأفكار جديدة لدفع السوق العقارية للأمام، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.

كما أوضح أحمد أبو رية، رئيس مجلس الجهه المنظمة للمؤتمر انه منذ إطلاق النسخة الأولى من مؤتمرات The Investor وضعت نصب أعينها هدفًا أساسيًا يتمثل في تقديم قيمة مضافة للسوق العقارية المصرية، مشيدًا باستجابة الدولة للعديد من التوصيات التي خرج بها المؤتمر في النسختين السابقتين، مؤكدًا أن النسخة الثالثة ستكون محطة جديدة لرسم ملامح مستقبل العقار المصري بروح تشاركية تجمع الحكومة والمطورين والمصرفيين والمستثمرين وصناع القرار والخبراء.