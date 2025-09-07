قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ 7 محاور.. كامل الوزير يكشف الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة
قبل بدء الدراسة.. إزاي تعمل اشتراك القطار للطلاب 2025 بسعر مخفض؟
رنا رئيس تتعرض لوعكة صحية وتجري عملية إجهاض| خاص
الحكومة: الدولة تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لتمكين القطاع الخاص كمحرك للنمو
الحكومة: الدولة تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لتمكين القطاع الخاص كمحرك للنمو
الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 بعد المولد النبوي
عبد الغني: إزالة حواجز السفارات رسالة ردع واضحة لضمان احترام بعثاتنا بالخارج
بعد واقعة طالب المنبر.. 3 جهات رسمية فقط تُخوّل إصدار الفتاوى وفق شروط دقيقة
بعد نقل رنا رئيس لـ المستشفى.. هذه أسباب حدوث الإجهاض
غرفة التطوير العقاري: النسخة الثالثة من The Investor.. Real Estate منصة استراتيجية لمستقبل السوق العقارية
المشاط: الاقتصاد المصري من أكثر القطاعات تنوعًا في المنطقة
السكة الحديد تكلف حسن خليفة بتسيير أعمال قطاعي المسافات الطويلة والقصيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة التطوير العقاري: النسخة الثالثة من The Investor.. Real Estate منصة استراتيجية لمستقبل السوق العقارية

مؤتمر The Investor.. Real Estate
مؤتمر The Investor.. Real Estate
ولاء عبد الكريم

أعلنت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عن انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real Estate يوم الثلاثاء 16 سبتمبر الجاري تحت شعار (مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل).

وأكدت الغرفة أن المؤتمر ينعقد بمشاركة وزراء الإسكان والاستثمار والمالية، وقيادات من هيئة الرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التنمية الحضرية، إلى جانب نخبة من أبرز المطورين العقاريين والمصرفيين وقادة صناعة التطوير، وذلك بهدف صياغة حلول عملية للتحديات التي تواجه السوق العقارية المصرية وتعزيز فرص التصدير العقاري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري وأمين عام المؤتمر، إن انعقاد النسخة الثالثة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التطورات المتسارعة بالسوق المصرية، موضحًا أن المؤتمر يسعى إلى طرح أفكار غير تقليدية تُسهم في تعزيز ملف التصدير العقاري، وتمكّن مصر من احتلال مكانتها المستحقة على خريطة الاستثمار العقاري العالمية.

من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، أمين عام مؤتمرات The Investor وعضو مجلس الشيوخ ، أن القطاع العقاري يعد قاطرة الاقتصاد المصري، لكنه يواجه تحديات كبيرة سيتم النقاش المستفيض حولها خلال المؤتمر، مشيرًا إلى أن النسخة الثالثة تستهدف صياغة استراتيجيات وأفكار جديدة لدفع السوق العقارية للأمام، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.

كما أوضح  أحمد أبو رية، رئيس مجلس الجهه المنظمة للمؤتمر انه منذ إطلاق النسخة الأولى من مؤتمرات The Investor وضعت نصب أعينها هدفًا أساسيًا يتمثل في تقديم قيمة مضافة للسوق العقارية المصرية، مشيدًا باستجابة الدولة للعديد من التوصيات التي خرج بها المؤتمر في النسختين السابقتين، مؤكدًا أن النسخة الثالثة ستكون محطة جديدة لرسم ملامح مستقبل العقار المصري بروح تشاركية تجمع الحكومة والمطورين والمصرفيين والمستثمرين وصناع القرار والخبراء.

التطوير العقاري السوق العقاري العقارات المستثمرين الأجانب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

بعد حادثة الاعتداء على كلب بالمعادي.. نص القانون في تلك الجرائم

بعد حادثة الاعتداء على كلب بالمعادي.. نص القانون في تلك الجرائم

نيمار

حديث العالم.. رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته الهائلة لنيمار| ما القصة؟

دانييل ليفي

بعد 24 عاما من رئاسة توتنهام .. دانييل ليفي يرحل| ماذا نعرف عنه؟

بالصور

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

طريقة عمل البان كيك لأطفالك

طريقة عمل البان كيك لاطفالك..
طريقة عمل البان كيك لاطفالك..
طريقة عمل البان كيك لاطفالك..

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

سرطان الثدي منع حفلاتها

بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد