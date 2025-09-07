قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصناعة تطلق مبادرة جديدة لدعم المصانع المتعثرة
بـ 7 محاور.. كامل الوزير يكشف الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة
قبل بدء الدراسة.. إزاي تعمل اشتراك القطار للطلاب 2025 بسعر مخفض؟
رنا رئيس تتعرض لوعكة صحية وتجري عملية إجهاض| خاص
الحكومة: الدولة تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لتمكين القطاع الخاص كمحرك للنمو
الحكومة: الدولة تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لتمكين القطاع الخاص كمحرك للنمو
الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 بعد المولد النبوي
عبد الغني: إزالة حواجز السفارات رسالة ردع واضحة لضمان احترام بعثاتنا بالخارج
بعد واقعة طالب المنبر.. 3 جهات رسمية فقط تُخوّل إصدار الفتاوى وفق شروط دقيقة
بعد نقل رنا رئيس لـ المستشفى.. هذه أسباب حدوث الإجهاض
غرفة التطوير العقاري: النسخة الثالثة من The Investor.. Real Estate منصة استراتيجية لمستقبل السوق العقارية
المشاط: الاقتصاد المصري من أكثر القطاعات تنوعًا في المنطقة
اقتصاد

بـ 7 محاور.. كامل الوزير يكشف الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة

الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة
الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة
آية الجارحي

كشف كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة عن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة.

ووفقا لتصريحات نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة، تتكون الخطة من 7 محاور رئيسية.

1. تعمق الصناعة المحلية من خلال إنشاء صناعات جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستزمات الإنتاج المستوردة من خلال جذب المستثمرين (المصريين / الأجانب).

2. زيادة القاعدة الصناعية بفرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد الخام والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلي أو التي تتوافر تكنولوجياً لإنتاجها.

3. البحث الدوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المتعثرة ومساعدة المشروعات الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادي القابلة للتشغيل والإشراف على استكمال إنشائها وتجهيزها بالعدد والآلات.

4. الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلي أو التصدير للأسواق الخارجية.

5. توظيف العمالة في الإنتاج بما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري.

6. الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهود التدريبية التي تقدمها وزارة الصناعة بالاشتراك مع المراكز البحثية والجامعات المصرية.

7. مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة وخاصة التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية 

وأضاف، أنه تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 227 لسنة 2024، برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية.

ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بما يعكس التوجه نحو التكامل المؤسسي والتنسيق الفعّال لتنفيذ أولويات الدولة الصناعية.

وزير الصناعة استراتيجية تطوير الصناعة التحول الرقمي القاعدة الصناعية الصناعات

