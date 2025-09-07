قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

في دقائق معدودة.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور من المنزل 2025

في دقائق معدودة.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة من المنزل 2025
في دقائق معدودة.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة من المنزل 2025
عبد الفتاح تركي

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة .. يبحث أصحاب السيارات عن طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2025 من المنزل، إذ حرصت الإدارة العامة للمرور على توفير خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقعها الرسمي في الإنترنت.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

يأتي ذلك في إطار خطة الإدارة العامة للمرور للتسهيل على قائدي السيارات، بشأن عملية الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين، بدلًا من الذهاب إلى مقر المرور التابعة له رخصة السائق.

واقرأ أيضًا:

طريقة استخراج شهادة مخالفات المرور

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2025 من المنزل

للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2025 يرجى اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع النيابة العامة من هـــــــــنــــــــــا:

  • اضغط على مربع استمرار من جهة اليمين «الاستعلامات».
  • قم باختيار كلمة استمرار التي توجد أسفل مربع «مخالفات رخص المركبات».
  • اكتب رقم رخصة القيادة الخاصة بك داخل المربع الموجود.
  • ادخل رقم السيارة في المربع المخصص له.
  • اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات، وبعد هذه الخطوات، ستظهر لك مخالفات المرور برقم السيارة 2025.
