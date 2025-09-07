هنو: مسرح سيد درويش شاهد على إسهامات الإسكتدرية المميزة في الفن والثقافة

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بزيارة تفقدية لمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" أحد أبرز المعالم الثقافية والفنية في مدينة الثغر والتابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام.

وخلال الزيارة تفقد وزير الثقافة المبنى الإدارى وقاعة المسرح وإطلع على الاستعدادات الجارية لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية خلال موسم الاوبرا الفني الجديد 2025 - 2026، مشيدا بالدور المحوري لمسرح سيد درويش كصرح ثقافي يعكس الهوية الفنية للأسكندرية، وأكد على أهمية دوره في استقطاب المواهب الشابة وتقديم عروض فنية راقية تعمل على تنفيذ خطط تطوير الوعي وإعادة تشكيل الوجدان إضافة الى إثراء الحركة الفنية في المدينة.

وأعرب وزير الثقافة عن فخره بتاريخ المسرح العريق، الذي يمثل شاهدًا على الإسهامات المميزة للمدينة الساحلية في الفن والثقافة عبر العصور، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة تعمل على استثمار هذا الإرث لتعزيز مكانة المدينة كمركز إبداعي على المستويين المحلي والدولي، وشدد على ضرورة الإهتمام بالتفاصيل الجمالية التي تبرز قيمة أوبرا الأسكندرية ومكانتها داعيًا العاملين إلى مضاعفة الجهد للحفاظ على رونقها وتعزيز مكانتها كمنارة إشعاع ثقافي وفني.

يُذكر أن مسرح سيد درويش، يُعد أحد أهم المسارح في مصر، ويحتضن العديد من الفعاليات الفنية الكبرى، بإعتباره رمزًا للإبداع والتميز الفني في قلب الأسكندرية.