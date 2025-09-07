قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطور جديد في الزمالك.. فيريرا يُصعد لاعب قطاع الناشئين لتدريبات الفريق
هنو: مسرح سيد درويش شاهد على إسهامات الإسكتدرية المميزة في الفن والثقافة
رد مفاجئ من جوميز على عرض تدريب الأهلي.. تفاصيل
انحسار مياه البحر بطور سيناء بالتزامن مع خسوف القمر |شاهد
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام
تشكيل منتخب إسبانيا أمام تركيا في تصفيات كأس العالم
ضحية حادث الفنان أحمد صلاح حسني: اتصالحت جنائيا.. لكن حقي في العربية ماخدتوش
منتخب بوركينا فاسو.. تعرف على المنافس الوحيد لمصر على تأشيرة المونديال
اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية
بعد الهجوم الروسي الضخم على أوكرانيا.. ترامب: مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا
أحمد موسى: مصر لديها ضغط استثمارات بمليارات الدولارات
ماذا يحدث إذا نظرت لخسوف القمر؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هنو: مسرح سيد درويش شاهد على إسهامات الإسكتدرية المميزة في الفن والثقافة

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بزيارة تفقدية لمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" أحد أبرز المعالم الثقافية والفنية في مدينة الثغر والتابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام.

وخلال الزيارة تفقد وزير الثقافة المبنى الإدارى وقاعة المسرح وإطلع على الاستعدادات الجارية لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية خلال موسم الاوبرا الفني الجديد 2025 - 2026، مشيدا بالدور المحوري لمسرح سيد درويش كصرح ثقافي يعكس الهوية الفنية للأسكندرية، وأكد على أهمية دوره في استقطاب المواهب الشابة وتقديم عروض فنية راقية تعمل على تنفيذ خطط تطوير الوعي وإعادة تشكيل الوجدان إضافة الى إثراء الحركة الفنية في المدينة.

وأعرب وزير الثقافة عن فخره بتاريخ المسرح العريق، الذي يمثل شاهدًا على الإسهامات المميزة للمدينة الساحلية في الفن والثقافة عبر العصور، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة تعمل على استثمار هذا الإرث لتعزيز مكانة المدينة كمركز إبداعي على المستويين المحلي والدولي، وشدد على ضرورة الإهتمام بالتفاصيل الجمالية التي تبرز قيمة أوبرا الأسكندرية ومكانتها داعيًا العاملين إلى مضاعفة الجهد للحفاظ على رونقها وتعزيز مكانتها كمنارة إشعاع ثقافي وفني.

يُذكر أن مسرح سيد درويش، يُعد أحد أهم المسارح في مصر، ويحتضن العديد من الفعاليات الفنية الكبرى، بإعتباره رمزًا للإبداع والتميز الفني في قلب الأسكندرية.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية المعالم الثقافية والفنية

