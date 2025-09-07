نائب: مخطط نتنياهو لتهجير الفلسطينيين "استفزاز فج" ومصر الدرع الواقية لغزة

أعرب النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة للتصريحات الأخيرة المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، واصفًا إياها بأنها "استفزاز فج وجريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية".

وأكد عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء ليضع النقاط على الحروف، مشددًا على أن مصر لن تسمح بتمرير أي مخططات مشبوهة تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم أو العبث بأمنها القومي، وأن معبر رفح سيبقى شريان حياة إنساني وداعمًا للشعب الفلسطيني، لا طريقًا للتهجير القسري.

وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلى أن تصريحات نتنياهو تكشف عن سياسة إسرائيلية تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في محاولة لتطهير عرقي، موضحًا أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من العزلة الدولية لإسرائيل، لأنها تتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية.

وأشار نائب الاسكندرية، أن مصر كانت وستظل الدرع الواقية والداعم الأول لغزة والقضية الفلسطينية، مؤكداً أن الشعب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يقف دائمًا إلى جانب الفلسطينيين، وأن الإرادة العربية والشعبية لن تسمح بتهجيرهم أو تصفية قضيتهم.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه بالقول: "الفلسطينيون سيواصلون صمودهم بدعم أشقائهم العرب وعلى رأسهم مصر، التي تظل الحائط الصلب في مواجهة كل المخططات الإسرائيلية العدوانية ضد غزة وأهلها".