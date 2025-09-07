دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

أعلنت الإعلامية اسما شريف منير ارتدائها الحجاب بعد شهرين من زواجها ، مؤكدة أنها تشعر بالراحة الشديدة بعد اتخاذ هذا القرار.

ونشرت اسما عدد من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام وهى مرتدية الحجاب وكتبت معلقة: “الحمدلله مكنش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي بس كنت حاسة من جوايا ان دي الخطوة الصح"

واستكملت اسما: "الحجاب مش مجرد لبس دا قرار من القلب وعهد بيني وبين ربنا وراحة متتوصفش .. ادعولي باللبس ومحتاجة أماكن للبس حلو يساعدني على الخطوة دى”.

زواج أسما شريف منير

وفى يونيو الماضي ، أعلنت الإعلامية أسما شريف منير عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام عن زواجها.

وقالت أسما شريف منير: أنا الحمد لله اتجوزت وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي من حاجات كتير قوي اتعلمتها تجارب دخلت فيها، اختیارات وصلت لها، حاجات بقيت بحبها، وحاجات ما بقيتش بحبها.

واستكملت: فهمت نفسي أكثر اتعرفت على نفسي أكثر فهمت أنا محتاجة إيه من الجواز إيه المهم وإيه اللي مش مهم، إيه اللي محتاج مجهود وإيه اللي مش محتاج مجهود وقعدت فترة كبيرة جداً بدعي ربنا بإنه يعوضني خير ويعوضني خير صبري، لأني كنت في الفترة دي بحاول أقصى حاجة في الدنيا إني أحافظ على نفسي وما أغضبش ربنا

وتابعت: حاولت إني أدعي ربنا كتير قوي إنه يقف جنبي ويختار لي وكنت دايماً بقول: يارب

اختار لي ولا تخيرني وكنت مركزة جداً في موضوع إني أتعامل بالتوكل، وتوكلت على ربنا تماماً تماماً في القرار ده.