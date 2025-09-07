قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
حوادث

مصرع شخص لتناوله مبيدا حشريا في ظروف غامضة بأسوان

محمد عبد الفتاح

شهد نجع السايح بمدينة البصيلية التابعة لدائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان مصرع شاب نتيحة تناوله مبيدا حشريا فى ظروف غامضة، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة إدفو شمال أسوان إخطارا يفيد بمصرع شاب بعد تناوله مبيدا حشريا في ظروف غامضة، وذلك عند نجع السايح بمدينة البصيلية التابعة لدائرة المركز. 

 وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث، لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

 وتبين بالتحريات الأولية أن الشاب الذي لقى مصرعه يدعى حسين. ج 17 سنة وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم. 

بينما لقى شاب مصرعه أسفل عجلات القطار بمحطة كوم أمبو شمال أسوان ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشاب خلال عبوره شريط السكة الحديد بمحطة كوم أمبو مما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة متأثرا بإصابته.

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالتحريات الأولية تبين أن الشاب الذي لقى مصرعه يدعى "أيمن. م 28 سنة مقيم بمحافظة قنا، وتم إيداع جثمانه بمشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

فيما لقى شخص مصرعه، فيما تعرض 5 اشخاص آخرون لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بمركز إدفو شمال أسوان ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة ، والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ربع نقل التابع لدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرون بمناطق متفرقة بالجسم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية، ونقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

