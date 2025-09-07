كاتب صحفي: نتنياهو يطيل الحرب على غزة خوفًا من المساءلة ويهدد الاستقرار الإقليمي

قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتعمد إطالة أمد الحرب في قطاع غزة، مدفوعًا بمخاوفه من التعرض للمساءلة القانونية نتيجة قراراته العسكرية والسياسية.

وأوضح زين الدين، خلال حديثه مع الإعلامي محمد شردي في برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، أن هذا السلوك يعكس نمطًا من التهرب السياسي، ويُعيد إلى الأذهان تجاهل القيادة الإسرائيلية لدروس حرب أكتوبر 1973، التي أثبتت أن التهور في إدارة الأزمات لا يؤدي إلا إلى نتائج كارثية.

وأشار إلى أن استمرار العدوان بهذه الصورة يهدد الاستقرار الإقليمي ويكشف عن غياب أي رؤية استراتيجية واضحة لدى حكومة الاحتلال، مضيفًا أن نتنياهو يتصرف وكأنه نسي عبرة التاريخ التي تؤكد أن الاعتدال والحذر هما السبيل الوحيد لتجنب الانهيار السياسي والعسكري.

وحذر زين الدين من أن تجاهل هذه الحقائق قد يؤدي إلى تصعيد أوسع في المنطقة، مما يزيد من معاناة المدنيين ويهدد جهود تحقيق أي تسوية سلمية على المدى القريب.