محمد دياب يعلق على اختيار عيد ميلاد سعيد لتمثيل مصر في الأوسكار

علق المخرج والسينارست محمد دياب على اختيار فيلم “عيد ميلاد سعيد” لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار، والذي جاء بعد منافسة عدد كبير من الافلام المصرية والتي اشرفت عليها نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة.

وقال محمد دياب عبر فيس بوك: “الحمد لله شكرا لأعضاء اللجنة، الاختيار أكيد كان صعب عشان السنه دي فيها أفلام ممتازه كتير، تحيه لأفلام كل الزملاء”.

وكانت نقابة المهن السينمائية أعلنت أن اللجنة المشكلة من قبل نقابة السينمائيين الاختيار الفيلم المصرى المشارك في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي (غير ناطق بالإنجليزية) اختيار فيلم «عيد ميلاد سعيد» للمخرجة سارة جوهر، بعد حصوله على أغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء اللجنة من أول جولة تصويت، من بين الأفلام التي وصلت إلى المرحلة النهائية للتصويت وهي: «البحث عن منفذ الخروج السيد رامبو»، «رفعت عيني للسما»، «سنو وايت»، «شرق 12»، «الهوى سلطان»، بالإضافة إلى فيلم «ضي»، الذي تم عرضه تجاريًا بعد موعد الاجتماع الأول للجنة، وفيلم «عيد ميلاد سعيد» الذي تقرر عرضه تجاريًا يوم 17 سبتمبر 2025.

حضر الاجتماع 16 عضوًا من أعضاء اللجنة، صوت منهم 9 أعضاء لفيلم «عيد ميلاد سعيد»، وهو ما يساوي 50% + 1 من أصوات الأعضاء الحاضرين، بينما حصل فیلم «رفعت عيني للسما» على 4 أصوات، وحصل فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» على صوتين، وحصل فيلم «سنو وايت» حصل على صوت واحد.





