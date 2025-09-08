قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من 7 إلى 12 ألف جنيه شهريًا.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب |تفاصيل
«عيد ميلاد سعيد» على أعتاب العالمية.. طارق الشناوي يكشف كواليس الاختيار
بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه
هل الحسد يقــ.ـتل المحسود؟.. الإفتاء تحسم الجدل
انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
تفاصيل عملية استغرقت 6 ساعات للفنان كريم مغاوري .. ورسالة مؤثرة لوالده |خاص
قبل لقاء بوركينا فاسو| المنتخب يُجري تعديلات مُفاجئة بوسط الملعب والوزير يُودّع البعثة في المطار.. صور
لبنى عبد العزيز: الإذاعة المصرية كانت منبرًا عالميًا.. والكونجرس جاء للقاهرة ليتعلم منها
سر شغفها بالقراءة والكتابة.. لبنى عبدالعزيز تروي كيف غرس والدها حب الأدب في قلبها
استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف خيمتي نازحين في حي الرمال بغزة
جنات تكشف أسرار ألبومها الجديد «ألوم علي مين»: يُشبهني.. وتربيتي كانت على أغاني الزمن الجميل |شاهد
رسالة مؤثرة من مفيدة شيحة لنفسها في عيد ميلادها الـ54: «حافظت على كرامتي وحققت كل أحلامي»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جنات تكشف أسرار ألبومها الجديد «ألوم علي مين»: يُشبهني.. وتربيتي كانت على أغاني الزمن الجميل |شاهد

الفنانة جنات
الفنانة جنات
أوركيد سامي

تألقت الفنانة جنات بألبومها الجديد "ألوم على مين"، الذي حقق نجاحًا لافتًا منذ طرحه ضمن موسم صيف 2025.

وقالت جنات في لقاء مع موقع صدى البلد الإخباري: "ألبوم ألوم على مين يشبهني جدًا؛ فأنا شخصية مختلفة بطبعي. أحب الألبومات أكثر من الأغاني السنجل، وأعتبر نفسي مطربة ألبومات."

وأضافت: "اسم الألبوم تغيّر ثلاث مرات قبل أن يستقر على (ألوم على مين)."

وتابعت جنات: "أنا تربيت على أغاني الزمن الجميل، وهي السبب في أنني أصبحت مطربة. أحب أم كلثوم وعبد الحليم ووردة وعبد الوهاب وكل النجوم العظماء."

واستطردت: "هناك العديد من الأعمال الجديدة والمفاجآت الفنية، منها دويتو جديد، وسأعود للنشاط الفني بقوة بعد فترة غياب."

واحتفلت المطربة جنات بنجاح ألبومها وسط أجواء مميزة، بحضور زوجها المحامي محمد عثمان وبناتها جوليا وجنات، حيث شاركوها غناء بعض أغاني الألبوم وسط حالة من السعادة بين الحضور.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من نجوم الموسيقى والإعلام، منهم:
محمد خالد مدير شركة "أنتو ميديا" لتوزيع الديجيتال، الموزع يوسف حسين، الملحن مدين، الشاعر محمود عليم، الشاعر ملاك عادل، الشاعر سيد حسن، الملحن بلال محمد، الموزع أحمد عادل، الناقد الفني شريف صبري، الفنان الحسن عادل، الملحن تيام علي، الشاعر أدهم معتز، الملحن إسلام رفعت، والإعلامي ممدوح موسى.

وفي لفتة مميزة، دعت جنات الفنانة نسرين طافش للصعود إلى المسرح وغناء أغنيتها "روقان"، كما دعت المطرب أحمد بتشان لغناء أغنيته الجديدة "بعد غيابه"، والفنان الحسن عادل لغناء أغنيته الشهيرة "كوتي كوتي" بمشاركة بناتها.

يضم ألبوم "ألوم على مين" تسع أغنيات متنوعة، معظمها ينتمي إلى اللون المقسوم، وهي: "أشيك واحدة" – "فات بكرة" – "مبسوطين" – "من الليلة" – "ألوم على مين" – "ماليش شبه" – "صبري طال" – "كاش كاش" – "النص اللي يخص".

وقد لاقى الألبوم تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وتعاونت جنات فيه مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، منهم: أدهم معتز، سيد حسن، عليم، تيام علي، مدين، محمود أنور، إسلام رفعت، يوسف حسين، وغيرهم.


 

جنات الفنانة جنات اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

خسوف القمر

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

مدبولى

مدبولي: رفاهية المواطن أولوية قبل الأرقام الاقتصادية

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة

صلاة الخسوف

موعد صلاة الخسوف اليوم الأحد.. اعرف كيفية أدائها

ترشيحاتنا

لبنى عبد العزيز

«سرعة في التعلم».. لبنى عبدالعزيز: الزمن تغير وأسلوب التعامل مع الأطفال اختلف

عمرو أديب

تعليق مثير من عمرو أديب على بحيرة غامضة بصحراء المنيا

وزير المالية

وزير المالية يطمئن المواطنين بشأن الإيجار القديم والضرائب العقارية

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد