جنات تكشف أسرار ألبومها الجديد «ألوم علي مين»: يُشبهني.. وتربيتي كانت على أغاني الزمن الجميل |شاهد

تألقت الفنانة جنات بألبومها الجديد "ألوم على مين"، الذي حقق نجاحًا لافتًا منذ طرحه ضمن موسم صيف 2025.

وقالت جنات في لقاء مع موقع صدى البلد الإخباري: "ألبوم ألوم على مين يشبهني جدًا؛ فأنا شخصية مختلفة بطبعي. أحب الألبومات أكثر من الأغاني السنجل، وأعتبر نفسي مطربة ألبومات."

وأضافت: "اسم الألبوم تغيّر ثلاث مرات قبل أن يستقر على (ألوم على مين)."

وتابعت جنات: "أنا تربيت على أغاني الزمن الجميل، وهي السبب في أنني أصبحت مطربة. أحب أم كلثوم وعبد الحليم ووردة وعبد الوهاب وكل النجوم العظماء."

واستطردت: "هناك العديد من الأعمال الجديدة والمفاجآت الفنية، منها دويتو جديد، وسأعود للنشاط الفني بقوة بعد فترة غياب."

واحتفلت المطربة جنات بنجاح ألبومها وسط أجواء مميزة، بحضور زوجها المحامي محمد عثمان وبناتها جوليا وجنات، حيث شاركوها غناء بعض أغاني الألبوم وسط حالة من السعادة بين الحضور.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من نجوم الموسيقى والإعلام، منهم:

محمد خالد مدير شركة "أنتو ميديا" لتوزيع الديجيتال، الموزع يوسف حسين، الملحن مدين، الشاعر محمود عليم، الشاعر ملاك عادل، الشاعر سيد حسن، الملحن بلال محمد، الموزع أحمد عادل، الناقد الفني شريف صبري، الفنان الحسن عادل، الملحن تيام علي، الشاعر أدهم معتز، الملحن إسلام رفعت، والإعلامي ممدوح موسى.

وفي لفتة مميزة، دعت جنات الفنانة نسرين طافش للصعود إلى المسرح وغناء أغنيتها "روقان"، كما دعت المطرب أحمد بتشان لغناء أغنيته الجديدة "بعد غيابه"، والفنان الحسن عادل لغناء أغنيته الشهيرة "كوتي كوتي" بمشاركة بناتها.

يضم ألبوم "ألوم على مين" تسع أغنيات متنوعة، معظمها ينتمي إلى اللون المقسوم، وهي: "أشيك واحدة" – "فات بكرة" – "مبسوطين" – "من الليلة" – "ألوم على مين" – "ماليش شبه" – "صبري طال" – "كاش كاش" – "النص اللي يخص".

وقد لاقى الألبوم تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وتعاونت جنات فيه مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، منهم: أدهم معتز، سيد حسن، عليم، تيام علي، مدين، محمود أنور، إسلام رفعت، يوسف حسين، وغيرهم.



