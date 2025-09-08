أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025

سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم في سوق العبور للجملة وسط وفرة المعروض واستقرار الطلب مع توقع استمرار الأسعار ضمن النطاق المعتاد خلال الأيام المقبلة.





أسعار الخضراوات اليوم

الطماطم: 13 جنيها للكيلو

البطاطس: 11 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: 13 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان الرومي: 12 جنيهًا للكيلو.

البصل: 15 جنيهًا للكيلو.

الخيار الصوب: 20 جنيهًا للكيلو.

الكوسة: 15 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: 16 جنيهًا للكيلو.

البامية: 48 جنيهًا للكيلو، مسجلا تراجعا قدره 1 جنيه. ‏





سعر الفلفل الرومي من 4 الي 7 جنيهات

سعر الفلفل الحامي من 3:50 الي 6 جنيهات

سعر الخيار الصوب من 11 الي 16 جنيها

سعر الخيار البلدي من 6 الي 12 جنيها

سعر الفاكهه اليوم :

الموز البلدي: 36 جنيهًا للكيلو، مسجلا تراجعا قدره 1,5 جنيه.



التفاح المحلي: 50 جنيهًا للكيلو.



الخوخ: 54 جنيهًا للكيلو.



البرقوق: 63 جنيهًا للكيلو.



الكنتالوب: 22 جنيهًا للكيلو.



المانجو البلدي: 46 جنيها.



العنب :٣٥ جنيها



العنب الأسود :٤٥ جنيها





‏شهد السوق حالة من الاستقرار مدعومة بوفرة المعروض من محاصيل الصيف حيث استقرت معظم الأسعار عند المستويات الطبيعية وتظل لي هذه الأسعار الخاصة في التعاملات داخل سوق العبور للجملة.





‏بينما قد تختلف في الأسواق المحلية للمستهلك النهائي بزيادة تتراوح بين 3و 7 ‏جنيهات حسب المنطقة تكاليف النقل والبيع.