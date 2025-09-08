قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية

وزارة التضامن
وزارة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الأستاذ خليل محمد خليل، بشأن زيارة الوفد المصري لشركة اوتوبوك بدولة ألمانيا للفحص المبدئي والإطلاع على الآلات والمعدات والأدوات التى سيتم استيرادها من شركة “أوتوبوك” الألمانية – إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال لتجهيز مراكز التجميع والمواءمة ضمن مشروع توطين صناعة الأطراف الصناعية فى مصر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر.

وشملت الزيارة تفقد مخازن الشركة ومعاينة جميع الآلات والمعدات والأدوات التى سيتم  توريدها لمراكز التجميع والمواءمة، بكل من محافظة الشرقية والبحيرة والإسماعيلية وأسيوط والأقصر وأسوان قبل بدء الشحن والتوريد.

كما زار الوفد مصنع اوتوبوك بألمانيا ميدانيا للإطلاع على التجربة الألمانية فى صناعة جميع أجزاء الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وتضمنت الزيارة أيضا أكاديمية اوتوبوك العلمية والتدريبية للوقوف على التجربة الألمانية فى تدريب الكوادر الفنية العاملة فى مجال تصنيع وانتاج الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة للاستفادة منها فى تنفيذ البرنامج التدريبي الفني، لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل بالمراكز.  

وتأتي هذه الزيارة في ضوء التعاقد الموقع من خلال الهيئة المصرية للشراء الموحد، والذي يشمل تجهيز عدد (6) مراكز تجميع ومواءمة كمرحلة أولى بمحافظات (البحيرة – الشرقية – الإسماعيلية – أسيوط – الأقصر – أسوان)، بالمعدات والأجهزة الفنية، وذلك ضمن خطة وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمهم للعيش باستقلالية ودمجهم في المجتمع، فضلا عن مركز التجميع والموائمة بمطروح التابع لوزارة التعاون الدولي، ومعمل الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية التابع لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

وأعرب ممثلو شركة “أوتوبوك” عن تقديرهم لجاهزية الدولة المصرية وتكامل الأدوار المؤسسية، مشيدين بمستوى التنسيق القائم بين الجهات المعنية، ومؤكدين أهمية البناء على هذا التعاون لضمان جودة التنفيذ وتحقيق أفضل نتائج.

ويُجسد هذا التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة “أوتوبوك” بوساطة هيئة الشراء الموحد حرص الدولة المصرية على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير أجهزة تعويضية عالية الجودة، بأيدٍ مصرية مدربة، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وضم وفد الزيارة كلا من السيد خليل محمد - رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة مروة أحمد عبد اللاه- مدير عام الدعم والتمكين، والدكتورة منيرفا اسكندر ممثلة جامعة القاهرة الجديدة  التكنولوجيا ، والسيد العميد عمرو مصطفى ممثل وزارة التعاون الدولي، والمقدم أحمد جمال، والمقدم أحمد سامح ممثلو هيئة الشراء الموحد، ومن شركة ارثوميديكس الوكيل الحصري لشركة اوتوبوك كل من  الدكتور خالد الديب رئيس مجلس إدارة الشركة وكل من الدكتور فادى ابراهيم، والدكتور عبد الرحمن الديب ممثلي الشركة.

وكان فى استقبال الوفد ممثلي شركة أوتوبوك الألمانية كل من  دينيس والتر - نائب رئيس شركة اوتوبوك الألمانية، وبيتر شيفرز  المدير الدولي الأول لتطوير الأعمال، ودومينيك ديدريش مدير تطوير الأعمال والتخطيط والتجهيز .

التضامن الاجتماعي وفد التضامن وزيرة التضامن

