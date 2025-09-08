الزمالك يرفض المجازفة بأحمد ربيع في مواجهة المصري

يرفض الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المجازفة بأحمد ربيع لاعب الوسط، قبل مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض اللاعب المرحلة النهائية من برنامجه التأهيلي في ظل إصابته في العضلة الضامة، ويرفض الجهاز الطبي التسرع في عودة اللاعب للمباريات خلال الفترة المقبلة إلا بعد التأكد من جاهزيته بنسبة 100% للمباريات.

وقال مصدر بنادي الزمالك إن أحمد ربيع سيواصل الغياب بنسبة كبيرة عن الفريق في مباراة المصري المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.