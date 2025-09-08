رئيس جامعة مدينة السادات: الموافقة على البدء في إنشاء مستشفى جامعي

أعلنت الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على البدء في إنشاء المستشفى الجامعي بجامعة مدينة السادات ضمن خطة العام المالي 2025/2026.

وتعد أول مستشفى جامعي على طريق القاهرة - اسكندرية الصحراوي،وباستثمارات تصل إلى نحو ٣ مليار جنيه، تقام المستشفى الجامعي على مساحة 14 فدانًا كجزء من مشروع المدينة الطبية لجامعة مدينة السادات، وبطاقة استيعابية تصل إلى 360 سريرًا في مرحلته الأولى. والتي تبدأ بتمويل من الموارد الذاتية لجامعة مدينة السادات، بقيمة ٣٠٠ مليون جنيه، وقد روعي في التصميم أن يتوافق مع المعايير العالمية للمستشفيات الجامعية.

تضم المستشفي أربعة مباني رئيسية: مبنى الطوارئ، مبنى الجراحات العامة والتخصصية، مبنى الباطنة العامة والتخصصية، مبنى العيادات الخارجية.

ويتكون المبنى الرئيسي من 4 أدوار ، سعة ٣٦٠ سريى بمساحة كلية تصل إلى 58 ألف متر مربع، منها 6,750 متر مربع مباني، بالإضافة إلى 11,550 متر مربع مساحات خضراء، ما يخلق بيئة علاجية وتعليمية متكاملة. كما يضم المستشفى مهبطًا للطائرات المروحية لنقل الحالات الحرجة، وهو ما يعد إنجازًا غير مسبوق، ويجعل تصميم المدينة الطبية أقرب إلى المستشفيات العالمية الكبرى من حيث الإمكانيات، لتصبح المستشفى الجامعي بمدينة السادات، أيقونة صحية وتعليمية جديدة، ومن المتوقع أن يتحول إلى مركز إقليمي لتقديم خدمات علاجية وبحثية متكاملة، تخدم أكثر من مليوني مواطن من أهالي محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة، مما تجعله إضافة كبرى للمنظومة الصحية الوطنية، كما أنه سيتم تشغيل المستشفى فور الانتهاء من المرحلة الأولى كتشغيل جزئي دون التقيد بالمراحل الاخرى.

وأكدت الدكتورة شادن معاوية أن إنشاء المستشفى الجامعي يمثل نقلة نوعية في القطاعين الصحي والتعليمي، وركيزة أساسية لتدريب طلاب كليات الطب والعلوم الصحية، إلى جانب دوره في دعم البحث العلمي والخدمات المجتمعية.

وأشادت رئيس الجامعة بالدعم الكبير من الدولة لتنفيذ هذا المشروع العملاق، مؤكدة أنه يأتي ضمن رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم العالي والقطاع الصحي، ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز الشراكة بين الجامعات والمجتمع، بما يضمن توفير خدمات طبية وتعليمية عالية الجودة تسهم في تحسين حياة المواطنين.