محافظات

صرف مستحقات العاملين بالجهاز الإداري بنادي الإسماعيلي بدعم المحافظ بـ5 ملايين جنيه

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن تقديم المحافظة لدعم مالي للنادي الإسماعيلي بمبلغ 5 مليون جنيه، لصرف مستحقات العاملين بالجهاز الإداري (الموظفين والعمال) لمدة 3 أشهر ( أغسطس، سبتمبر، وأكتوبر 2025)، حيث تم عقد اجتماع لتوقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الإسماعيلية والنادي الإسماعيلي، بحضور حسن مبارك مدير عام الحسابات الخاصة بالمحافظة، و محمود اليسقي المدير التنفيذي للنادي الإسماعيلي.


وأكد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، تقديره واعتزازه بالنادي الإسماعيلي العريق، الذي يمثل قامة رياضية وتاريخية عظمى، ليس فقط على مستوى الأندية المصرية، بل على الصعيد الإفريقي أيضًا ؛ وأن هذا النادي كان وما زال رمزًا للفخر والهوية الوطنية للمحافظة، ومصدر سعادة لجماهيره الوفية في كل مكان ؛ كما يثمن دور الجماهير التي دعمت النادي وساندته في أحلك الظروف، وكانت دائمًا اللاعب رقم واحد.

وأعرب المحافظ عن ثقته المطلقة في وعي الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي وقدرتها على اتخاذ القرارات السليمة وتصحيح مسار النادي، فهي صاحبة الحق الأصيل في تحديد مصير " قلعة الدراويش".
 

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

