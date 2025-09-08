مصر تتوج بلقب البطولة العربية المفتوحة لصيد الأسماك في الأردن

نجح المنتخب الوطني لصيد الأسماك في التتويج بلقب البطولة العربية المفتوحة الثالثة التي استضافتها مدينة العقبة الأردنية خلال الفترة من 5 وحتى 8 سبتمبر الجاري، وسط مشاركة قوية من أبرز المنتخبات العربية.

وحصد أبناء النيل المركز الأول بعد تحقيقهم أعلى مجموع في وزن الأسماك المصطادة على مدار أيام البطولة، متفوقين على 9 فرق مثلت 5 دول عربية وهي: الأردن والكويت والبحرين واليمن إلى جانب مصر.

وشارك المنتخب المصري بفريق ضم القبطان علاء الطاهر، ومحمد البوصيلي، ومحمد رجب، ومحمد جمال، بينما ترأس البعثة المصرية أحمد رجب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لصيد الأسماك.

وأعرب أحمد رجب عن سعادته بالإنجاز، مؤكدًا أن هذا التتويج يمثل ثمرة جهود الاتحاد المصري في دعم المشاركة بالبطولات العربية والدولية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو وضع اللاعبين المصريين في مكانتهم المستحقة بين الصفوة على المستويين العربي والعالمي.

ويأتي هذا التتويج بعد أيام قليلة فقط من مشاركة المنتخب في بطولة العالم التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس بين 23 و28 أغسطس الماضي، حيث واجه الفراعنة نخبة من أقوى منتخبات العالم في اللعبة.

وأكدت بعثة مصر أن هذه المشاركة ليست مجرد بطولة عابرة، وإنما خطوة ضمن خطة استراتيجية يسعى الاتحاد المصري لصيد الأسماك من خلالها إلى تثبيت أقدام مصر في المحافل العالمية، وتعزيز حضورها العربي، مع إبراز القدرات الكبيرة التي يتمتع بها الصيادون المصريون.