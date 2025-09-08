قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمر فرج وشقيقه في قبضة الأمن.. فيديوهات خادشة تضعهما خلف القضبان
ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية في ضبط مدير جمارك حقق 17 مليون جنيه كسبا غير مشروع
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي تفشل في اعتراض طائرة مسيّرة قادمة من اليمن

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
البهى عمرو

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن صفارات الإنذار دوّت قبل قليل في منطقة وادي عارة وصحراء النقب جنوب الأراضي المحتلة، إثر رصد طائرة مسيّرة قادمة من ناحية الشرق، يُعتقد أنها انطلقت من الأراضي اليمنية، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأوضحت «أبو شمسية»، خلال مداخلة، أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي أطلقت صواريخ اعتراض باتجاه الطائرة المسيّرة، لكن يبدو أن هذه الصواريخ فشلت في إصابتها، وتُشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المسيّرة في طريقها إلى مدينة إيلات، جنوب البلاد، على غرار الطائرة التي وصلت يوم أمس وسقطت قرب مطار رامون.

وأفادت، بأن هناك تخوفات إسرائيلية جدية من إمكانية تكرار هذه الهجمات الجوية، خاصة في ظل عجز أنظمة الدفاع الحالية عن التصدي لها بشكل فعال.

وفي سياق متصل، أعلنت «أبو شمسية» عن ارتفاع حصيلة قتلى عملية إطلاق النار في مستوطنة راموت شمال غرب القدس المحتلة إلى 6 قتلى، بعد وفاة أحد المصابين الذين كانوا في حالة حرجة، وكان الهجوم قد استهدف محطة حافلات إسرائيلية، ونفذه فلسطينيان، بحسب الرواية الإسرائيلية، ما أدى إلى حالة من الاستنفار الأمني الواسع وتحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية مغلقة.

القاهرة الإخبارية القدس المحتلة القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

