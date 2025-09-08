صخرة تنهي حياة شاب في دار السلام بسوهاج

شهد مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج، واقعة مأساوية أسفرت عن مصرع شاب ثلاثيني، بعدما سقطت عليه صخرة جبلية أثناء تواجده بمنطقة جبلية بدائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي.

بوصول المدعو (محمد أ. أ، 30 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة مركز المراغة)، جثة هامدة، إثر ادعاء سقوط صخرة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الشاب كان متواجدًا بمنطقة جبلية شرق نجع عمار التابع للوحدة المحلية لقرية أولاد يحيى بحري، بدائرة المركز.

وأثناء تواجده هناك سقطت عليه صخرة ضخمة، ما أسفر عن إصابته بكسور وجروح متفرقة بالجسم، أودت بحياته في الحال.

وبسؤال أهليته، أقروا بأن الوفاة جاءت نتيجة الحادث العارض، دون وجود شبهة جنائية، مؤكدين أن الشاب اعتاد الذهاب إلى تلك المناطق الجبلية، وأن الصخرة سقطت بشكل مفاجئ، ما أدى إلى وفاته.

كما أفاد مفتش الصحة عقب توقيع الكشف الطبي على الجثمان، بأن سبب الوفاة يعود إلى إصابته نزيف داخلي وكسور متعددة ناتجة عن سقوط جسم صلب، ولا توجد إصابات تشير إلى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.