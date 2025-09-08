تأجيل محاكمة البلوجر علاء الساحر بتهمة النصب

أجلت محكمة جنح أكتوبر محاكمة البلوجر علاء الساحر في اتهامه بالنصب علي أحد الأشخاص بتداول الأوراق الرقمية لجلسة 15 ديسمبر.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن احتجاز علاء الساحر - صانع محتوى - لأحد الأشخاص داخل أحد العقارات والتعدي عليه بالضرب والسب.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن ضبط القائمة على نشر المقاطع (صانعة محتوى)، وبمواجهتها أقرت بنشرها المقاطع المشار إليها على حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي نكاية في طليقها (صانع محتوى – له معلومات جنائية – مُقيم بالقاهرة – مُرتكب واقعة التعدي) لخلافات بينهما وأنها تحصلت عليها من هاتفه دون علمه.

أمكن ضبط (طليق المذكورة)، وكذا القائم بتصوير مقاطع الفيديو (له معلومات جنائية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة خلال شهر ديسمبر 2023، حيث قاما باصطحاب المجنى عليه (صاحب معرض سيارات له معلومات جنائية- مقيم بالجيزة) عنوةً من محل إقامته إلى شقة خاصة بأحدهما تحت الإنشاء بمدينة السويس آنذاك، لوجود خلافات بين المجنى عليه والقائم على تصوير المقاطع، وبمواجهة المجني عليه نفى تقدمه ببلاغ في هذا الشأن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.