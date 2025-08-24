قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيكابالا: حسام عبد المجيد إذا لم تكن لديه رغبة في التجديد على الزمالك بيعه
رحلة تحولت لكارثة.. القصة الكاملة لمأساة شاطئ أبو تلات
أنا مش مافيا.. سارة خليفة: فلوسي لا دعارة ولا مخدرات
إيهاب واصف: خفض الفائدة الأمريكية يدعم صعود الذهب
نرجوكم ساعدونا ..النيابة العامة توجه تحذيرا شديدا بسبب ضرب الحيوانات
الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية وعودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية
مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة
العثور على جثمان طفل غريق داخل ترعة القباحي بالأقصر |ما القصة ؟
دعمًا لفلسطين .. تظاهرات حاشدة في أستراليا وسط توتر دبلوماسي مع إسرائيل
حلوى المولد تتحدى الغلاء.. 15% زيادة في الإنتاج هذا العام
رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد: نتطلع لتعزيز التعاون مع مركز البحوث الزراعية المصري
iOS 26 يمنح “فايس تايم” تصميما جديدا كليا وميزات ذكية غير مسبوقة
حوادث

بالعملات الرقمية.. فني إلكترونيات يتهم البلوجر علاء الساحر بالنصب

علاء الساحر
علاء الساحر
ندى سويفى

اتهم فني صيانة إلكترونيات البلوجر علاء الساحر بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ 80 ألف جنيه، بعدما أوهمه بالاستثمار في العملات الرقمية عبر الإنترنت مقابل أرباح شهرية.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من فني صيانة إلكترونيات يتهم فيه البلوجر علاء الساحر بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ 80 ألف جنيه، بعدما أوهمه بالاستثمار في العملات الرقمية عبر الإنترنت مقابل أرباح شهرية.

وأضاف المتهم أن البلوجر علاء الساحر حصل منه على المبلغ منذ 3 أشهر بدعوى تشغيله في سوق العملات الرقمية، إلا أنه لم يفِ بوعوده ولم يرد الأموال.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استدعاء المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واعترف بإنفاق المبلغ على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

