بالعملات الرقمية.. فني إلكترونيات يتهم البلوجر علاء الساحر بالنصب

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من فني صيانة إلكترونيات يتهم فيه البلوجر علاء الساحر بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ 80 ألف جنيه، بعدما أوهمه بالاستثمار في العملات الرقمية عبر الإنترنت مقابل أرباح شهرية.

وأضاف المتهم أن البلوجر علاء الساحر حصل منه على المبلغ منذ 3 أشهر بدعوى تشغيله في سوق العملات الرقمية، إلا أنه لم يفِ بوعوده ولم يرد الأموال.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استدعاء المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واعترف بإنفاق المبلغ على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.