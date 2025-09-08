نائب وزير الخارجية التركي: إسرائيل ارتكبت أكبر إبادة جماعية في هذا القرن.. وعليها أن تتحمل المسئولية

أكد نوح يلماز، نائب وزير الخارجية التركي، أن الحكومة المصرية تقوم بأفضل ما لديها وتبذل قصارى جهدها من أجل الأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أنه لا يخفي على أحد الدور المصري المقدم للفلسطينيين.

وقال نوح يلماز، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، إن إسرائيل ارتكبت أكبر إبادة جماعية في هذا القرن، على أن إسرائيل على أن تتحمل المسئولية عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وتابع نائب وزير الخارجية التركي، أنه يحب أن تحصل فلسطين على ضمانات ضد الهجمات الإسرائيلية وان تحاسب علي الهجمات التي ارتكبتها حتى اليوم في حق الشعب الفلسطيني.