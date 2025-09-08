وزير الخارجية التركي: على إسرائيل تحمل إعادة إعمار غزة

قال نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، أنه لابد من رفع الحصار على الفور عن قطاع غزة لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

واضاف خلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح، مذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، انع يحب أن تحصل فلسطين على ضمانات ضد الهجمات الإسرائيلية وان تحاسب علي الهجمات التي ارتكبتها حتى اليوم في حق الشعب الفلسطيني.

وطالب يلمار، إسرائيل بدفع تعويضات شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة.

وصل نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، يصاحبه وفد برلماني إلى الجانب المصري من معبر رفح، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقد استقبل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، وفدا تركيا برئاسة نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركي، ووفدا يضم أعضاء حقوق الإنسان بحزب العدالة والتنمية ووفد برلماني تركي.

واصطحب محافظ شمال سيناء، الوفد التركي فور استقباله في مطار العريش الدولي، إلى معبر رفح البري لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية المستمرة والإبادة الجماعية في قطاع غزة.