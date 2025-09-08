نائب وزير الخارجية التركي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.. ومصر تبذل قصارى جهدها

قال نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، إنّه جاء إلى معبر رفح لمناقشة الوضع، مؤكدًا، أنّ الحكومة المصرية تقوم بأفضل ما لديها، وقدم لها الشكر على استضافته.

وأضاف في تصريحات لقناتي "القاهرة الإخبارية"، وإكسترا نيوز"، من أمام معبر رفح: "أنتم تحاولون بذل قصارى جهدكم من أجل الأمن واستقرار المنطقة، وكوفد عن تركيا فأنا أقدر الدور المصري هنا المقدم للإخوة الفلسطينيين ونأمل بالفعل من كل أنحاء العالم ونحن كمسلمين جميعًا نتمنى أنه لو في يوم من الأيام أن نقدم المزيد والمزيد لأشقائنا الفلسطينيين".

وتابع: "ثمة إبادة جماعية تحدث خلفنا بالضبط وإسرائيل ترتكب أكثر الإبادات الجماعية كارثية في هذا القرن والعالم بالكامل يجب أن يركز انتباهه على هذه المنطقة".

وأردف: "وبالتالي نحن نقوم بزيارة معبر رفح هنا اليوم وذلك لكي نقدم دعمنا لأشقائنا في غزة ولكي نظهر للعالم أيضًا أن هنالك إبادة جماعية تحدث هنا وهنالك حصار والطرف المسئول بشكل أساسي عن كل هذه الجرائم ضد الإنسانية هو إسرائيل والفكرة الرئيسية لوجود وفدنا هنا اليوم هي أن نوضح دور إسرائيل في هذه الإبادة الجماعية وأيضًا لكي ننادي جميع الإنسانية والعالم الإسلامي لكي يتصدى لهذا النوع من الجرائم".

وأتم: "شكرا جزيلًا، أود أن أشكر السلطات المصرية، جميع السلطات المصرية هنا، جميعنا يجب أن نكون متحدين معًا والمساعدات الإنسانية يجب أن تمر من هذه المعابر ويجب أن تأتي هذه المساعدات من جميع البلدان الإسلامية".