يحيى قلاش: الأوضاع الاقتصادية للصحفيين ليست بمعزل عن العالم

أكد الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، على ضرورة التنسيق بين الهيئات الوطنية والنقابة لتشكيل رؤية واحدة متكاملة حول النهوض بالمهنة، وحتى لا تعمل كل جهة بمعزل عن الاخرى، منوها بأن النقابة ارسلت توصيات المؤتمر العام السادس لكل الجهات المعنية بالملف.

وأضاف "قلاش" خلال كلمته بمؤتمر عقدته النقابة مساء اليوم لبحث وضع خارطة طريق لتطوير المهنة: " نتمني ان تكون الارادة قد توفرت ، لأننا في أزمة تستوجب البحث عن حل، فحال الصحافة والاعلام لا يمكن ان يستمر على هذا النحو، ولايمكن البحث عن تطوير والعنصر البشري في أوضاع اجتماعية نعلمها جميعا ويجب ان تتغير ".

وتابع: "اقصى أمانينا أن نتحدث عن البدل بالرغم من انه ليس أجر بالنسبة لنا، لدينا الآن لحظة مهمة لابد من الوقوف عليها والمشاركة فيها وتحقيق بعض التوصيات الصادرة عن المؤتمر العام السادس من خلال النقابة.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، أكد أن الصحافة ليست بيئة معزولة وجزء من مناخ عام، تؤثر عليه أحداث عالمية، منوها بأن سقف الحرية أساس المهنة، لا يمكن الحديث عن تطوير الصحافة ولدينا مشاكل في تراخيص صحف جديدة .

وشدد على أن الحديث عن التطوير يستوجب تعديل التشريعات الموجودة المرتبطة بالمهنة.