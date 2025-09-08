قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
أخبار البلد

يحيى قلاش: الأوضاع الاقتصادية للصحفيين ليست بمعزل عن العالم

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أكد الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، على ضرورة التنسيق بين الهيئات الوطنية والنقابة لتشكيل رؤية واحدة متكاملة حول النهوض بالمهنة، وحتى لا تعمل كل جهة بمعزل عن الاخرى، منوها بأن النقابة ارسلت توصيات المؤتمر العام السادس لكل الجهات المعنية بالملف.  

وأضاف "قلاش" خلال كلمته بمؤتمر عقدته النقابة مساء اليوم لبحث وضع  خارطة طريق لتطوير المهنة: " نتمني ان تكون الارادة قد توفرت ، لأننا في أزمة تستوجب البحث عن حل، فحال الصحافة والاعلام لا يمكن ان يستمر على هذا النحو، ولايمكن البحث عن تطوير والعنصر البشري في أوضاع اجتماعية نعلمها جميعا ويجب ان تتغير ".

وتابع: "اقصى أمانينا أن نتحدث عن البدل بالرغم من انه ليس أجر بالنسبة لنا، لدينا الآن لحظة مهمة لابد من الوقوف عليها والمشاركة فيها وتحقيق بعض التوصيات الصادرة عن المؤتمر العام السادس من خلال النقابة. 

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، أكد أن الصحافة ليست بيئة معزولة وجزء من مناخ عام، تؤثر عليه أحداث عالمية، منوها بأن سقف الحرية أساس المهنة، لا يمكن الحديث عن تطوير الصحافة ولدينا مشاكل في تراخيص صحف جديدة .

وشدد على أن الحديث عن التطوير يستوجب تعديل التشريعات الموجودة المرتبطة بالمهنة.

نقابة الصحفيين خارطة الطريق اصلاح مهنة الصحافة

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

أحمد شيبه وعمرو أديب

أحمد شيبه: بقالي فترة منزلتش أغاني .. وأنا بفرح الناس لكن من جوه تعبان

فرنسا

الوزراء الفرنسي: المشرعون لديهم القدرة على إسقاط الحكومة ولكن عليهم عدم الهروب من الواقع

سلوم حداد

عمرو محمود ياسين: تصريحات سلوم حداد عن الفنانين المصريين «سقطة غير مبررة»

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت
علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

الفيتامينات
تاكو لحم البقر المشوي .. وصفة شهية بطابع مكسيكي أصيل

تاكو لحم البقر المشوي
تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

