العرض العسكري الصيني.. محلل سياسي يكشف سبب تغيير ترامب لاسم وزارة الدفاع

أكد الدكتور مهدى عفيفى، المحلل السياسى، أن العرض العسكرى الصينى الاخير كان بمثابة تحد صارخ لأمريكا واستعراض للقوى الصينية التى كانت دائما تخاف منها واشنطن.

وقال مهدي عفيفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، إن العرض العسكري الصيني كان تحديا كبير للقيادة الأمريكية خاصة بتواجد كوريا الشمالية وروسيا، وهو ما كان سببا رئيسيا لأن يقوم الرئيس الأمريكي ترامب بتغيير وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب.

وتابع المحلل السياسى، أن العرض العسكري الصيني كان من أخطر الخطوات التي قامت بها الصين، مؤكدا أن القيادات العسكرية الأمريكية لديها خوف من هذا العرض.