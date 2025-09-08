قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تعرف علي جوائز الدورة الـ 32 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ختام مهرجان المسرح التجريبي
ختام مهرجان المسرح التجريبي
قسم الفن

أسدل مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، برئاسة الدكتور سامح مهران، الستار على دورته( 32) ، وذلك بمسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، وبحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، بجانب فناني المسرح المصري والعربي والعالمي، ومنهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان،  الاستاذ عبد الله عويس رئيس دائرة المسرح بالشارقة، والنجم محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح، والفنان أحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بالشارقة، والفنان الكويتي محمد المنصور، والمخرج ناصر عبد المنعم، والدكتور أيمن الشيوي، وعدد كبير من أعضاء اللجنة العليا وأعضاء اللجان التنفيذية .

وبدأ الحفل الذي قدمته الإعلامية چاسمين طه، بفيلم تسجيلي عُرض به ملخص لكل فعاليات المهرجان خلال الأيام السبع الماضية، من ندوات وعروض وورش مسرحية، ومن جانبه قال الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان: هانحن بصدد الانتهاء من فعاليات الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، لقد قضينا أسبوعاً متميزاً شاهدنا وتحاورنا وتفاعلنا مع العديد من التجارب المسرحية المختلفة، والتي أضاءت مسارح االقاهرة، ودائماً تكون الفنون هي ارقى لغة للتعارف ويأتي المسرح بصراعاته كعنصر أساسي لهذه الفنون، هكذا عودنا المسرح هذا الساحر ، وهانحن نختتم الفاعليات ونلتقى مرة أخرى بإبداعات جديدة دمتم ودام إبداعكم .

وقال وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو: الأصل في المحافل القدرة على التعبير، وعندما نتحدث عن ختام مهرجان المسرح التجريبي سنجده قد تغلف بالسعادة والحب، فالتجريب هو فرع أساسي في حرية التعبير، فليحيا كل أصحاب الرأي، ولتحيا كل الأراء نحو الحراك الثقافي الذي يصب في مصلحة الثقافة بالتأكيد، فاليوم هو يوم حب وسعادة، وأتمنى أن نلتقى قريبا في العديد من المحافل.

وقبل اعلان الجوائز كرمت إدارة المهرجان عدد من العاملين باللجان التنفيذية وهم منى عابدين، ريهام أحمد، زينب محمد المصري، محمود حسب الله، كما تم تكريم لجنة المشاهدة، وهم الناقد أحمد خميس، المخرج أحمد طه، الدكتور أميرة الوكيل، الناقد باسم صادق، الدكتورة رجوى حامد، الكاتبة رشا عبدالمنعم، الدكتورة عبير فوزي، الدكتور عمرو الأشرف، المخرج هاني عفيفي، ومقرري اللجنة ومنهم زيزيً المصري ، كذلك تم تكريم لجنة التحكيم وهم المخرج الإيطالي سالفاتوري بيتوني، المخرج ناصر عبد المنعم "مصر" ، د. سامي الجمعان"السعودية"، د. جبار جودي"العراق" ، الناقد د. أندريا بوركيدو "إيطاليا"  المخرج أحمد العطار "مصر"، د. إيريني مونتراكي "اليونان"، ومقرر اللجنة أدهم السيد.

أما جوائز المهرجان فقد قررت لجنة التحكيم منح شهادات التقدير التالية:
- شهادة تقدير للفنانة ياسمين سمير عن دورها في عرض «رماد من زمن الفتونة» - مصر.
- شهادة تقدير للفنانة إليسا موتو عن دورها في  عرض «كوبليا» - إيطاليا.
- شهادة تقدير للفنانة استريلا جارسيا عن دورها في عرض «بطاقات ممزقة»- إسبانيا.
ثانياً : جائزة لجنة التحكيم الخاصة قررت اللجنة منحها لعرض «الجريمة والعقاب» - مصر.

أما جائزة أفضل ممثلة «وقيمتها مائة ألف جنيه» رشح لها كل من:
شذي سالم «العراق» -  سودابة أكبر «البحرين» - أندريا تانسي «رومانيا»، وقد ذهبت الجائزة إلي شذي سالم عن دورها فى عرض «سيرك» - العراق.
وجائزة أفضل ممثل وقيمتها «مائة ألف جنيه»، رشح لها: محمد عبدالله «البحرين»- أحمد شرجي «العراق- علاء قحطان «العراق، وذهبت الجائزة مناصفة إلي كل من: علاء قحطان عن دوره في عرض «سيرك» - العراق ومحمد عبدالله عن دوره في عرض «قهوة ساخنة» - البحرين.
- جائزة أفضل سينوغرافيا وقيمتها «مائة ألف جنيه» ورشح لها عرض «هاشتاج نوتيل» رومانيا وعرض «كوبليا» إيطاليا وعرض «روضة العشاق»  تونس.
وقد ذهبت الجائزة إلي عرض «كوبليا» - إيطاليا.

أما جائزة أفضل نص وقيمتها «مائة ألف جنيه» وترشح لها كل من بوكثير دومة عن نص «عطيل وبعد» تونس - جواد الأسدي عن نص «سيرك»  العراق - معز العاشوري عن نص «روضة العشاق» تونس وقد ذهبت الجائزة إلي جواد الأسدي عن نص «سيرك»، أما جائزة  أفضل مخرج وقيمتها «مائة ألف جنيه» فقد رشح لها كل من: معز العاشوري عن عرض «روضة العشاق» تونس - كاترينا موتشي عن عرض «كوبليا» إيطاليا - جواد الأسدي عن عرض «سيرك» العراق، ذهبت الجائزة إلي معز العاشوري - تونس.

أما جائزة أفضل عرض وقيمتها «خمسمائة ألف جنيه» ورشح لها: عرض «روضة العشاق » تونس - «كوبليا» إيطاليا - «هاشتاج نوتيل» رومانيا، وذهبت الجائزة إلي عرض: «هاشتاج نوتيل» رومانيا.

المسرح التجريبي مهرجانات المسرح المسرح القومي

