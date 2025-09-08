عدلي القيعي: شيكابالا كان لديه رغبة للعب للنادي الأهلي عندما كان في باوك اليوناني

أكد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق في النادي الأهلي، أن شيكابالا عندما كان لاعبا في باوك اليوناني، كان لديه رغبة في اللعب للنادي الأهلي، وأيضا وائل القباني لاعب الزمالك الأسبق، ولكن بعد تفكير ابدا رغبة في الإستمرار في نادي الزمالك.

وقال عدلي القيعي، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنه لا يمكن أن يتم مقارنة مستوى الصفقات التي يبرمها النادي الأهلي على مدار تاريخه، مؤكدا أن العديد من الصفقات أخلصوا للنادي الأهلي، كما رأينا الجيل الذي كان فيه بركات وأبو تريكة وفلافيو، وغيرهم الكثير.

وتابع رئيس شركة الكرة السابق في النادي الأهلي، أن هناك أحد الأندية الكبيرة في الإمارات للعمل معها، ولكنه رفضت من أجل النادي الأهلي، وبالغت في المطالب المادية حتى يأتي الرفض.